Top-Virologe Christian Drosten begleitet und erklärt Deutschland seit vielen Wochen die aktuelle Lage. In der ZIB2 äußerte er sich im Interview mit Armin Wolf über die (sehr geringe) Gefahr einer möglichen Ansteckung bei Freiluftsport.

Armin Wolf: „Ist man im Freien sicher?“

Christian Drosten: "Wir wissen, dass im Freien eine Aerosol-Komponente der Infektion viel weniger zum Tragen kommt. Wir haben eine Tröpfcheninfektion, das sind gröbere Tröpfchen, die wir von uns geben, vielleicht im Bereich von eineinhalb Metern, dann fallen sie zu Boden. Aber wir haben gleichzeitig auch eben feinere Tröpfchen, die in der Luft stehen, immer dann, wenn sich die Luft nicht bewegt. Und genau deswegen ist es im Freien viel sicherer. Also ich glaube, jedes Verdünnen der Luft, das kann z.B. ein hoher Luftdurchsatz in einem Gebäude sein, das kann aber auch der Verdünnungseffekt im Freien sein, ist dienlich. Insgesamt ist Bewegung, auch Sport im Freien sehr gut und wichtig ist. Und ich glaube, dass das Risiko hier vergleichsweise sehr gering ist gegenüber einem halbstündigen Aufenthalt in einem geschlossenen Raum mit vielen Menschen."

