„Trainingsbetrieb im Nachwuchsbereich unter diesen Voraussetzungen nicht durchführbar“

Die Ankündigung des Sportministers am Sonntag den 26.4.2020, dass Mitte Mai wieder ein Fussballtraining für die vielen kleinen Amateurvereine und deren Nachwuchs stattfinden darf, hat kurzfristig für Hoffnung gesorgt. Bei näherer Betrachtung muss man sich jedoch fragen: Wurde hier wirklich mit Weitblick gehandelt?

Die Ausgangssituation:

Seit dem 15.3.2020 sind die Sportplätze gesperrt, es ist kein Training oder Ähnliches mehr möglich gewesen. Das bedeutet für jeden Verein, dass es keinerlei Einnahmen zur Deckung der „laufenden Erhaltungskosten“ gibt und es auch in Zukunft so sein wird.

Mit der Ankündigung, dass ein Training für Kinder stattfinden darf, jedoch nur bei Einhaltung eines zwei Meter großen Abstandes, ist in der Praxis NICHT umsetzbar. Wie soll man, vor allem den Kindern in den unteren Bereichen (U6 bis U8...) erklären, dass es zwar am Sportplatz ist, aber mit seinem Freund nur spielen darf, wenn zwei Meter Abstand eingehalten werden? Der Ball nicht angegriffen werden soll? Wie soll dies ein Trainer handhaben, wenn 10 bis 15 Kinder am Platz sind? Die noch größere Herausforderung ist aber: wer wird die Verantwortung übernehmen, wenn wirklich etwas passiert?

Beispiel:

Kind ist beim Training – steckt sich irgendwie an (ob jetzt am Sportplatz oder wo anders ist nicht nachvollziehbar) – geht nach Hause – steckt seine Eltern an – und: Worst-Case-Szenario – es wird im Haushalt eine Oma oder ein Opa wirklich schwer krank?

Im Zeitalter – für jedes Unglück muss es einen Schuldigen geben – wir werden klagen!

Wer wird hier zur Rechenschaft gezogen?? Sportminister Werner Kogler? ÖFB oder KFV? Nein, nur der kleine ehrenamtliche Funktionär, der seiner Tätigkeit aus Leidenschaft nachgeht. Wie lange noch? Als Verantwortliche für unsere Vereine können und wollen wir diese Verantwortung nicht tragen!