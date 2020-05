Die Tipico Bundesliga steht offenbar vor einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs per Ende Mai bzw. Anfang Juni. Wie Sportminister Werner Kogler am heutigen Montag in einer Pressekonferenz verkündete, schaue es „ganz gut aus“, was eine Fortsetzung der höchsten Spielklasse anbelangt (Ligaportal berichtet: Es schaut ganz gut aus": Restart der Tipico Bundesliga rückt offenbar näher!).

Bundesliga wartet auf grünes Licht

Eine äußerst positive Meldung, die innerhalb der österreichischen Fußball-Bundesliga wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Bis spätestens Mittwoch dürfte eine endgültige Entscheidung über eine etwaige Fortführung der Bundesliga-Saison fallen. Sollte es das Okay von der Politik geben, wird die Meisterschaft in Form von Geisterspielen sowie unter strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften fortgesetzt werden.

Über die wirtschaftlichen Folgen eines Saisonabbruchs wurde bereits ausgiebig berichtet. Mit der Durchführung von Geisterspielen hingegen würde man zumindest die Existenz so mancher Vereine retten. Dennoch bringen auch Geisterspiele massive finanzielle Einbußen mit sich.

Sturm-Präsident Jauk hält Fußballspiele "mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern für möglich"

Deswegen denkt Christian Jauk laut über Fußballspiele inklusive Zuschauer nach: „Mit dem nötigen Abstand, einem gesunden Ausmaß an Personen und kreativer Schutzmaßnahmen halte ich Fußballspiele mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern durchaus für möglich“, lässt der Präsident des SK Sturm Graz in einem Interview mit der Kleinen Zeitung aufhorchen. „Das Publikum bräuchte endlich eine Lobby! Die fehlt mir im Sport, genauso wie in der Kultur. Gerade als Freiluft-Sport würden sich innovative Lösungen anbieten“, führt Jauk weiter aus.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller