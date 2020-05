Die Entscheidung, dass die Tipico Bundesliga fortgesetzt werden darf, lässt auch sämtliche Amateurfußballer und Unterhaus-Klubs aufatmen. Das von Gesundheitsminister Rudolf Anschober vorgestellte Präventionskonzept gilt nämlich für sämtliche Outdoor-Mannschaftssportarten. Mit Hilfe dieses Präventionskonzepts soll ein Mannschaftstraining sowie ein Meisterschaftsbetrieb ermöglicht werden.

Sportstätten öffnen wieder

Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte, dass man am morgigen Mittwoch eine Verordnung für die Öffnung der Trainingsplätze herausgeben werde. Damit ist die Betretung von Sportstätten zur Sportausübung im Freiluftbereich generell wieder zulässig. „Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten“, schildert Anschober.

„Bei Ausübung von Mannschaftssport im Freiluftbereich im Sinne eines Spitzensports bzw. in Bereichen, wo Einkünfte erzielt werden, kann der Abstand von zwei Metern unterschritten werden“, fährt der Gesundheitsminister fort. Dafür muss jedoch jeder Verein einen verantwortlichen Mannschaftsarzt bestellen, „der ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes Präventionskonzept ausgearbeitet hat.“

Demnach muss es für alle Mannschaften ein Präventionskonzept geben, wodurch das Infektionsrisiko minimiert wird. Auf den Mannschaftsarzt kommt eine große Verantwortung zu, muss dieser doch die Einhaltung des Konzepts laufend kontrollieren. „Es soll ein Lernprozess für alle Bereiche sein und auch für den Bereich des Amateursports“, fügt Anschober hinzu.

ÖFB-Präsident Windtner: "Basis atmet auf"

ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner bekräftigte die Wichtigkeit dieses Schritts: „Wenn die Fenster oben aufgehen, dann wird man an der Basis aufatmen, denn man wartet schon sehnsüchtig darauf, den Sportplatz zu betreten und ins Training einsteigen zu können. 2200 Vereine in Österreich mit rund 300.000 Spielern waren schon seit Wochen gespannt darauf, wann sie endlich wieder losstarten können“, betonte der ÖFB-Präsident.

Zudem verkündete Leo Windtner, dass noch heute Handlungsempfehlungen an die Vereine rausgegeben werden, „wo wir Anleitungen für den Restart geben von Übungsprogrammen sowie den Maßnahmen, die zu beachten sind, um den Vereinen und Funktionären eine Perspektive zu liefern. Fußball wird Schritt für Schritt in Normalität zurückgeführt“, so Windtner weiter.

Meisterschaft möglich, sofern "die in der Verordnung geregelten Rahmenbedingungen eingehalten werden"

Gegen Ende der Pressekonferenz betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober einmal mehr, dass diese neuen Regelungen nicht nur für die Bundesliga, sondern für alle Outdoor-Mannschaftssportarten gelten. Demnach sei auch ein Meisterschaftsbetrieb möglich, sofern die in der Verordnung geregelten Rahmenbedingungen eingehalten werden. Die Bundesliga soll nun wissenschaftlich begleitet werden und wertvolle Informationen für die Zukunft liefern, damit auch bald die Amateurklubs wieder auf einen Meisterschaftsbetrieb hoffen dürfen.

Fakt ist: Die Amateurklubs dürfen ab dem 15. Mai wieder trainieren. Nun gilt es abzuwarten, ob das Präventionskonzept in der Tipico Bundesliga greift. Dann wird man sehen können, ob das Konzept auf die Bedürfnisse des Amateursports abgewandelt werden kann.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media