Es ist ein regelrechtes Donnerwetter, welches der LASK heute über sich ergehen lassen muss. Demnach hat die Bundesliga beim Senat 1 ein Verfahren gegen den Tabellenführer eingeleitet, weil die Linzer Athletiker trotz Verbots ein Mannschaftstraining abgehalten haben dürften. Die elf anderen Bundesligisten reagierten mit Entsetzen ("Pures Gift, disziplinlos, egoistisch": Bundesliga-Klubs wüten gegen LASK!).

"Aufgrund der Vorbildwirkung des Fußballs, insbesondere in der aktuellen Situation, und zur Wahrung der sportlichen Integrität gilt es, den Sachverhalt rasch und vollständig aufzuklären", heißt es in einer Aussendung der Bundesliga.

Nun veröffentlichten die Vorarlberger Nachrichten ein Youtube-Video, das den LASK beim "illegalen" Mannschaftstraining zeigen soll. Ob dieses Video echt ist bzw. wann es entstanden ist, können wir nicht verifizieren.

Eine Stellungnahme vom LASK ist noch ausstehend. Die Athletiker teilten am Nachmittag per Presseaussendung mit, dass am frühen Mittwochmorgen zwei vermummte Personen in das Gelände der Raiffeisen-Arena eingebrochen waren (Schock für den LASK: Vermummte brachen in Raiffeisen-Arena ein!).

Dieses Video soll den LASK beim verbotenen Mannschaftstraining zeigen

Im Falle einer Verurteilung sieht der Paragraf 111a der ÖFB-Rechtspflegeordnung (“Verletzung des Fair-Play-Gedankens”) folgende Sanktionsmöglichkeiten vor:

a) Ermahnung;

b) Sperre von 1 bis 12 Pflichtspielen;

c) Funktionssperre von einem Monat bis einem Jahr;

d) Geldstrafe von bis zu 15.000 Euro;

e) Austragung eines oder mehrerer Spiele unter Ausschluss eines Teiles oder der gesamten Öffentlichkeit;

f) Abzug von Punkten;

g) Wettbewerbsausschluss;

h) Zwangsabstieg;

i) Ausschluss aus dem Verband.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media