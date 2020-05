Während der ganze Fokus des österreichischen Fußballs aktuell auf die Video-Affäre des LASK gerichtet ist, sorgt nun auch eine Video-Sequenz aus einem Rapid-Training für Aufsehen. Wie in einem Video von der Kronen Zeitung zu sehen ist, sind im Rahmen der gestrigen Trainingseinheit in Hütteldorf, zu der auch Medien zugelassen waren, zwei Spieler zusammengeprallt.

Zusammenstoß zwischen Stojkovic und Gobara

Demnach ist in einer Video-Sequenz zu sehen, dass Verteidiger Filip Stojkovic und Rapid-Youngster Paul Gobara in einem Zweikampf aufeinanderprallten (Hier geht's zum Video von der Krone). Am gestrigen Donnerstag war Körperkontakt unter den Spielern jedoch noch untersagt. „Er (Paul Gobara; Anm. d. Red.) war halt in einer Situation übermotiviert, so ist es zum Zusammenstoß gekommen. Es kann solche Unfälle geben, aber das war nur ein so ein Moment, da kann man uns schon verzeihen, dass das einmal passiert. Niemand ist perfekt. Wenn man sich einige Politiker anschaut, ist es noch schlimmer gewesen“, äußerte sich Rapid-Sportchef Zoran Barisic in einem Interview mit Rapid-TV zu diesem Vorfall. Diese Aktion sei "mit Sicherheit nicht beabsichtigt gewesen“, fügte Barisic hinzu.

Wie der Kurier berichtet, soll die Bundesliga diesen Vorfall bereits prüfen. Ob ein Verfahren eingeleitet wird, dürfte noch am heutigen Freitag entschieden werden.

von Ligaportal, Symbolfoto: SK Rapid Wien