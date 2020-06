Ab dem 1. September 2020 sind wieder Zuschauer in Österreichs Fußballstadien zugelassen. Bis zu 10.000 Personen dürfen ab diesem Zeitpunkt wieder ein Spiel besuchen und live verfolgen. Nach aktuellem Stand wird es von der Regierung jedoch Einschränkungen wie Stehplatzsperren und Sicherheitsabstände geben, damit diese Lösung realisiert werden kann.

Einschränkungen könnten LASK zu Umzug "zwingen"

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer geht davon aus, dass in der Verordnung geregelt wird, dass nur zugeteilte Sitzplätze und gar keine Stehplätze zugelassen sein werden. „Ohne Mund-Nasen-Schutz, aber mit Sicherheitsabstand. Also in der Regel ein freier Sitzplatz zwischen den Fans“, schilderte Ebenbauer in einem Kurier-Interview.

Sollte es tatsächlich zu diesen Einschränkungen kommen, wird der LASK wohl auf die Linzer Gugl zurückkehren. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, sei die Rückkehr "praktisch fix", sofern die von Christian Ebenbauer geschilderten Auflagen wirksam werden sollten. Damit könnten die Kapazitäten im Paschinger Stadion auf bis zu 3000 Zuschauer gesenkt werden, schreiben die OÖN.

Die Linzer Athletiker sind ab dem 1. Juli wieder Hausherr im Linzer Stadion auf der Gugl, wo ab 2022 eine neue Fußballarena bezogen werden soll.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media