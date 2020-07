Es war ein gebrauchter Abend für die WSG Tirol gestern in Mattersburg. Der Aufsteiger musste sich nach einer schwachen Leistung den Burgenländern mit 1:4 geschlagen geben. Damit liegen die Wattener vor dem letzten Spieltag in dieser Saison weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz und benötigen am Samstag gegen die Admira zwingend einen Sieg, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Silberberger: "Am Samstag reicht ein dreckiges 1:0"

„Jetzt können wir im Endeffekt alles auf Null stellen. Am Samstag reicht ein dreckiges 1:0. Aber wir müssen schon einiges verändern", weiß WSG-Trainer Thomas Silberberger vor dem von ihm ins Leben geruffenen "Battle of Bundesliga".

„Die Arschkarte nehmen wir mit nach Tirol und übergeben sie am Samstag dann der Admira", gibt sich der gebürtige Tiroler selbstbewusst. „Wir haben ganz, ganz gute Erinnerungen an die Admira und die Admira hat ganz, ganz schlechte Erinnerungen an uns", legt Silberberger im Interview mit Sky Sport Austria nach.

Horror-Foul überschattet Mattersburg-Sieg

Dass die Nerven bei manchen Spielern der WSG Tirol völlig blank liegen, hat man gestern eindrucksvoll gesehen. In der 31. Minute kam es zu einer hässlichen Szene: Ione Cabrera streckte Andreas Kuen mit hohem gestrecktem Bein nieder. Andreas Kuen zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu. Schiedsrichter Manuel Schüttengruber stellte Cabrera zu Recht mit Rot vom Platz. „Es schaut brutal aus. Ich will auch Genesungswünsche an den Andi Kuen schicken. Das ist nicht unser Stil", sagte Silberberger zu dem Horror-Foul.

"Ich hätte ihn nicht aufstellen dürfen"

Thomas Silberberger nahm die Schuld an diesem Foul überraschend auf sich: „Ich muss ein bisschen den Ione in Schutz nehmen. Er ist gestern nachgereist, seine Frau hat eine ganz schwere Operation gestern gehabt. Das relativiert das Ganze - er war nicht bei der Sache. Er wollte unbedingt spielen. Ich hätte ihn nicht aufstellen dürfen. Ich glaube, ein Cabrera, der mit 100 Prozent Konzentration am Platz ist, macht so ein Foul nicht. Von dem her muss ich mich entschuldigen."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller