Acht Niederlagen aus neun Spielen, Tabellenletzter in der Meistergruppe: Der Finaldurchgang 2020 hat sich für den SK Sturm Graz zu einer regelrechten "Geisterbahnfahrt" entwickelt. Diese Unserie hat sogar zufolge, dass man in das heutige Derby gegen den TSV Hartberg nur als Nummer zwei der Steiermark geht. Tabellarisch kann sich im "Tabellenkeller" der Meistergruppe nichts mehr ändern. Hartberg wird die Saison auf Rang fünf abschließen, Sturm hingegen als Sechster.

"Wir wollen in Graz auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen"

"Meine Mannschaft hat bereits gegen den WAC unglaublichen Charakter bewiesen und in einer Situation, wo es in Wahrheit um nicht mehr viel geht trotzdem alles abgerufen, herausgeholt und ein gutes Spiel abgliefert. Gleiches erwarte ich mir auch am Sonntag gegen einen Gegner der medial momentan sehr kritisch gesehen wird, was für uns aber nicht relevant ist. Wir kennen die Qualitäten des Vereins, die einzelnen Charaktere der Mannschaft, die extreme individuelle Qualität haben. Wir wollen uns mit unseren Möglichkeiten so gut wie möglich vorbereiten, trotz des einen Tages weniger an Erholung und wollen klarerweise in der internen Meistergruppen-Tabelle mehr als zehn Punkte haben, das heißt wir wollen in Graz auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen", sagt Markus Schopp vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub.

Beim SK Sturm Graz wiederum geht es nach einer völlig verpatzten Meistergruppe um einen zumindest halbwegs versöhnlichen Abschluss. Interimscoach Thomas Hösele kündigte vor seinem vorerst letzten Spiel als Sturm-Chefcoach an, dass man grundsätzlich nur jene Spieler gegen Hartberg einsetzen wolle, die in der nächsten Saison auch eine Rolle spielen werden. Dennoch fügte der künftige Trainer der Sturm-Amateure hinzu, dass auch "der eine oder andere am Platz stehen könnte, der nächste Saison nicht mehr dabei sein wird." Die Zielsetzung für das steirische Duell ist klar: "Es sollte uns ein positiver Abschluss nach einer verkorksten Saison gelingen."

So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Hierländer, Jäger, Geyrhofer, Trummer - Leitgeb - Röcher, Kiteishvili, Jantscher - Huspek, Friesenbichler

Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Rasswalder - Heil, Schantl, Cancola, Gabbichler - Dossou, Ried

Schiedsrichter der Begegnung

Alan Kijas

Bisherige Saisonduelle

Hartberg-Sturm 1:2

Sturm-Hartberg 3:1

Hartberg-Sturm 1:0

Sturm Graz gegen TSV Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen TSV Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Austria 4 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der drei Sonntags-Partien zu sehen.

Sturm Graz gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

