Am 27. Juli geht es wieder los für die Kicker des FC Red Bull Salzburg, wenn die ersten Leistungstests nach dem wohlverdienten Urlaub anstehen. Zwei Tage später, am 29. Juli, folgt das erste Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die neue Saison. Dieses wird im Trainingszentrum Taxham stattfinden, ehe von 1. bis 8. August ein Trainingslager in Bramberg am Wildkogel erfolgt.

Trainingslager in Bramberg und Test-Kracher gegen Ajax

Im Rahmen dieses Trainingslagers absolvieren die Bullen am 3. August um 17 Uhr ein Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Bravo Ljubljana. Am 8. August um 16 Uhr testet Österreichs Serienmeister gegen den französischen Topklub OGC Nizza, der von Patrick Vieira gecoacht wird.

Am 14. August um 16 Uhr testet die Kampfmannschaft gegen das UEFA Youth League-Team des FC Red Bull Salzburg. Diese Partie wird in der Red Bull Fußball Akademie stattfinden. Fünf Tage später geht es für die Jungbullen im Youth-League-Viertelfinale gegen die Altersgenossen von Olympique Lyon (FRA).

Zudem findet am 14. August ein weiteres Vorbereitungsspiel statt, wenn Red Bull Salzburg um 18 Uhr auf den tschechischen Klub Dynamo Budweis trifft. Vier Tage später steigt das vorletzte Testspiel der Vorbereitung auf die Saison 2020/21: Gegner, Uhrzeit und Spielort stehen noch nicht fest. Am 22. August endet die Vorbereitung der Salzburger mit einem Testspiel-Kracher gegen Maximilian Wöbers Ex-Klub Ajax Amsterdam. Der Test-Kracher gegen die Holländer wird vor 1250 Zuschauern in der Red-Bull-Arena ausgetragen. 1.250 VIP- und Sky BUSINESS CARD-Besitzer werden dem Spiel "exklusiv und unter Einhaltung aller Bestimmungen beiwohnen dürfen", schreibt Red Bull Salzburg auf der Homepage.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media