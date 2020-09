Die SV Guntamatic Ried ist mit einem verrückten 3:2-Heimsieg gegen die WSG Swarovski Tirol in die Tipico Bundesliga zurückgekehrt (Ekstase im Innviertel: SV Ried gewinnt Auftaktpartie in der 97. Minute!). Ried-Trainer Gerald Baumgartner bewies im ersten Bundesliga-Spiel der Innviertler seit Mai 2017 ein goldenes Händchen, wechselte er doch in der Schlussphase des Spiels die Torschützen zum 2:2 und 3:2 ein: Julian Wießmeier und Valentin Grubeck.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann war live in der josko-Arena vor Ort und hat nach dem Spiel die Stimmen des verrückten Spiels zusammengefasst. Die beiden Trainer Gerald Baumgartner und Thomas Silberberger sowie Ried-Co-Trainer Gerhard Schweitzer standen uns Rede und Antwort.

Video: Die Stimmen zum Spiel Ried gegen WSG Tirol

von Ligaportal