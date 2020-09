Der FC Flyeralarm Admira hat am Dienstag den neuen Cheftrainer der Kampfmannschaft bekannt gegeben: Damir Buric, der die Admira bereits von Jänner 2017 bis September 2017 trainierte, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und soll die Admira in sichere Gewässer führen. Aktuell rangieren die Niederösterreicher mit null Punkten und neun Gegentoren aus zwei Spielen an letzter Stelle.

"Genau so jemanden brauchen wir in unserer jetzigen Situation" Nach insgesamt 26 Spielen wechselte der 56-Jährige im September 2017 in die Deutsche Bundesliga. Buric, der zuletzt bis Ende 2019 das Traineramt bei Hajduk Split ausübte, leitete am Dienstagnachmittag bereits seine erste Trainingseinheit in der BSFZ-Arena. „Wir sind froh und glücklich, dass der Erfolgstrainer zum FC Flyeralarm Admira zurückkehrt. Damir kennt den Verein sehr gut - und genau so jemanden brauchen wir in unserer jetzigen Situation. Wir sind daher sehr dankbar, dass wir ihn für den Klub gewinnen konnten, uns konnte nichts Besseres passieren“, freut sich Franz Wohlfahrt, Geschäftsführer Sport. Der bisherige Interimscoach Patrick Helmes übernimmt wieder seine Funktion als Cheftrainer der Juniors.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media