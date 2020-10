Thomas Murg ist am Montag unmittelbar vor Transferschluss offiziell von Rapid Wien zu PAOK Salonik gewechselt. Der 25-jährige Steirer unterzeichnet beim griechischen Europa-League-Teilnehmer einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro betrage. Am Dienstagabend präsentierte PAOK seinen Neuzugang im Rahmen eines Videos auf den Social-Media-Kanälen.

Thomas Murg nimmt neue Herausforderung an

„Es war eine wunderschöne Zeit beim SK Rapid mit vielen tollen Jahren, die mir als Teil der Mannschaft zahlreiche, unvergessliche Momente beschert haben. Nun habe ich mich für einen Schritt in eine neue Richtung entschieden, von dem ich überzeugt bin, dass er meinen Erfahrungsschatz als Fußballer bereichern wird. Ich bedanke mich bei allen RapidlerInnen, bei meinen Mitspielern, dem Trainer- und Betreuerteam sowie den MitarbeiterInnen für die große Unterstützung, die ich bei Rapid in diesen Jahren bekommen habe", wurde Thomas Murg in einer Aussendung des SK Rapid zitiert.

