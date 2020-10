Dominik Szoboszlai ist neben Patson Daka wohl die heißeste Transferaktie, die der FC Red Bull Salzburg zu bieten hat. In der jüngst abgelaufenen Transferperiode konnte Österreichs Serienmeister seine Stammkräfte noch an Bord halten, doch früher oder später werden auch Patson Daka und Dominik Szoboszlai den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen.

RB Leipzig möchte möglichst früh zuschlagen

Dominik Szoboszlai könnte jedoch bereits im Winter bei RB Leipzig landen. Das berichtet die Sport Bild. Angesprochen auf Dominik Szoboszlai meint RB-Leipzig-Sportchef Markus Krösche: „Wir beschäftigen uns immer mit jungen, talentierten Spielern."

Der Marktwert des 19-jährigen Ungarn wird aktuell auf 25 Millionen Euro geschätzt. Krösche weiß, dass RB Leipzig möglichst früh zuschlagen müsse, denn „der Spieler wird nicht billiger, wenn man länger wartet“.

In der abgelaufenen Saison mauserte sich der schussstarke und technisch versierte Szoboszlai zur absoluten Schlüsselkraft bei den Salzburger Bullen. In der laufenden Saison hält der Ungar bei drei Toren und drei Assists in sechs Pflichtspielen.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter