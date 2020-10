Nachdem sich in den vergangenen Tagen bereits Gerüchte mehrten, dass die Bundesregierung nach den zuletzt stark steigenden Infektionszahlen auch die laufende Amateurfußball-Saison unterbrechen will, gab es diesbezüglich vor wenigen Augenblicken zum Glück Entwarnung. In einer Pressekonferenz verlautbarte Sportminister Kogler, dass der aktive Sport "weiterhin möglich" sei.

Die Verschärfungen bei Veranstaltungen und privaten Zusammenkünften im Überblick

ohne zugewiesene Sitzplätze: Outdoor 12 Personen, Indoor 6 Personen,

bei sämtlichen Veranstaltungen mit mehr Personen nur mit zugewiesenen Sitzplätzen. Zudem gilt eine Anzeigepflicht bei der Gesundheitsbehörde

die Bewilligungspflicht liegt bei 250 Personen

während der gesamten Veranstaltung gilt eine Maskenpflicht (indoor und outdoor)

Keine Speisen und Getränke bei Veranstaltungen

Maximalzahl bei behördlich genehmigten Veranstaltungen (1.000 Indoor, 1.500 Outdoor)

Diese Maßnahmen treten ab Freitag 0 Uhr in Kraft.



ÖFB-Präsident Leo Windtner appellierte an Regierung

ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner hatte zuletzt an Regierung und Behörden appelliert, "die für die Gesundheit so wichtige Ausübung aller Sportarten auch weiterhin zu ermöglichen". Der gebürtige Oberösterreicher sei davon überzeugt, dass man eine Unterbrechung des Spielbetriebs verhindern könne, sofern die Zuschauer verpflichtend einen Mund-Nasenschutz tragen, die Schließung der Kantinen mit Spielende erfolgt und die Konsumation von Speisen und Getränken ausschließlich am Platz durchgeführt wird.

Außerdem zeigen Studien sowie die Zahlen des ÖFB, dass die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Virus bei der Sportausübung im Freien äußerst gering ist. Wie der ÖFB in einer Aussendung bekannt gibt, seien von 38.383 angesetzten Spielen in allen Ligen 36.841 Partien planmäßig durchgeführt worden (rund 96 Prozent). „Die Zahlen sind ein Beweis für die disziplinierte Umsetzung des erarbeiteten Präventionskonzepts und das verantwortungsvolle Handeln beim Training und bei den Spielen durch Aktive und Funktionäre", so ÖFB-Präsident Windtner.

ALLES NEU: Ligaportal launcht brandneue iPhone-App!

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media