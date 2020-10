Im Burgenland und in Salzburg wurde der Spielbetrieb im Amateurfußball bereits gestoppt. Die neue Corona-Verordnung der Regierung, die am gestrigen Donnerstagabend verspätet präsentiert worden war, sorgt bei den Unterhaus-Klubs für große Unsicherheit. Zumindest über das angebliche Verbot des Kantinenbetriebes hat der ÖFB vorerst aufgeklärt (ÖFB bestätigt in Aussendung: "Verabreichung von Speisen und Getränken weiter zulässig“).

Unterbrechung in der Steiermark aktuell kein Thema

Ob auch weitere regionale Fußballverbände eine Unterbrechung der Meisterschaften anstreben? ligaportal.at erkundigte sich etwa bei Dr. Wolfgang Bartosch, Präsident des steirischen Fußballverbandes, ob auch in der Steiermark eine Unterbrechung des Spielbetriebes im Raum steht: „Nein, es gibt zwar einzelne Vereine, die das wollen, aber wir im Fußballverband wollen die Herbstmeisterschaft nach Möglichkeit zu Ende spielen“, stellt Bartosch klar.

"Die Entscheidung vom Burgenland finde ich eigenartig"

Während der Präsident des STFV die Entscheidung des Salzburger Fußballverbandes nachvollziehen kann, sieht er das Handeln im Burgenland kritisch: „In Salzburg ist die Unterbrechung bedingt durch eine Landesverordnung, in der ein generelles Veranstaltungsverbot verhängt wurde. Wenn da mehrere Vereine betroffen sind, dann habe ich dafür schon Verständnis. Die Entscheidung vom Burgenland finde ich eigenartig. Das war aus meiner Sicht zu voreilig“, so Bartosch im Telefon-Interview weiter.

Vorerst wird es in der Steiermark also keine Unterbrechung des Spielbetriebes geben. Wenngleich der Präsident des STFV betont: „Ein Problem wird es dann, wenn in der Steiermark eine Verordnung kommen sollte - wir haben jetzt auch schon zwei Bezirke, die auf rot geschalten sind - wo ebenfalls ein Veranstaltungsverbot verhängt wird. Dann wird es auch für uns eng.“ Auf die Nachfrage, ob dann auch in der Steiermark eine Unterbrechung der Meisterschaften im Raum stehen sollte, antwortete Bartosch: „Ja, dann hängt es davon ab, welcher Bezirk, wie viele Bezirke, welche Vereine betroffen sind, das müssten wir uns dann im Anlassfall ansehen. Aber zurzeit ist das kein Thema.“

Auch in Oberösterreich will man die Saison unbedingt fortsetzen

Auch beim oberösterreichischen Fußballverband denkt man zurzeit nicht an eine voreilige Unterbrechung. Mag. (FH) Raphael Oberndorfinger, Direktor des Oberösterreichischen Fußballverbandes, bestätigt gegenüber ligaportal.at: "Der OÖ Fußballverband schaut von Woche zu Woche, doch unser klares Ziel ist es, die Saison regulär zu Ende zu bringen. Wobei man natürlich immer abhängig davon ist, welche Verordnungen noch kommen. Dieses Wochenende sind nicht viel mehr Absagen als letzte Woche und deshalb passt noch alles. Eine große Mehrheit der OÖ Vereine will, dass die Herbstsaison zu Ende gespielt wird und deshalb wollen wir das unbedingt gemeinsam bewerkstelligen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media