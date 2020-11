Mit einer leichten Verspätung von rund 15 Minuten landete der LASK heute Nachmittag am Linzer Flughafen. Mit im Gepäck aus Belgien: Drei Punkte und jede Menge Selbstvertrauen für das anstehende Bundesliga-Spiel gegen die Admira. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen: Marko Raguz verdrehte sich in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung das Knie und musste ausgewechselt werden.

Wie es Marko Raguz geht, ist noch nicht klar. Im Exklusiv-Interview mit Ligaportal-Repoter Herbert Pumann gab sich Dominik Thalhammer bedeckt: "Er hat gewisse Schmerzen. Ich wünsche ihm nur das Beste", so der Cheftrainer der Oberösterreicher. Weitere Details zur Verletzung des Stürmers werden wohl in den kommenden Tagen abgeklärt.

Über die Leistung seiner Mannschaft, die aufgrund des Ausschlusses von James Holland rund 25 Minuten in Unterzahl agieren musste und den knappen 1:0-Sieg über die Bühne brachte, zeigte sich Thalhammer erfreut: "Es war eine hervorragende physische und taktische Leistung", betonte der 50-Jährige. Mit James Holland wird der Trainer der Linzer aber noch ein Gespräch führen: "Er weiß genau, dass es nicht die bedachteste Situation war", meinte Thalhammer zur Gelb-Roten-Karte des Australiers.

Wunderbar herausgespielt war der Führungstreffer zum 0:1 durch Johannes Eggestein in der 54. Minute. Dominik Thalhammer attestierte diesem Treffer "höchste Qualität". Dieser Treffer war der Grundstein für den zweiten Sieg in dieser Gruppe. Reinhold Ranftl betont, dass es schwierig sei, die Ausgangslage in der Gruppe einzuschätzen. Es sei jedenfalls "noch nichts entschieden", sagt der gebürtige Steirer.

Anmerkung: Zum Zeitpunkt des Interviews stand noch nicht fest, dass der LASK keinen Einspruch bei der UEFA einbringen wird (Regulativ-Verstoß von Antwerpen? LASK verzichtet auf Einspruch!).

Video: Die Exklusiv-Interviews könnt ihr euch hier ansehen

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media