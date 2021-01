Yusuf Demir ist weiterhin in aller Munde: Das 17-jährige Top-Talent von Rapid Wien spielte sich in den letzten Monaten bzw. Jahren in den Fokus zahlreicher Topklubs. Der Vertrag von Demir bei Rapid läuft noch bis Sommer 2022. Nach einer starken Herbstsaison für die Profimannschaft der Grün-Weißen rückt ein baldiger Verkauf immer näher.

Englischer Klub befasst sich mit Transfer-Variante

Nun berichtet der Kurier, dass der offensive Mittelfeldspieler schon in diesem Transferfenster verkauft werden. Offenbar dürfte angedacht werden, dass der 17-Jährige im Falle eines Verkaufs bis Saisonende an Rapid zurückverliehen wird. Dem österreichischen Rekordmeister sollen Anfragen aus den vier Top-Ligen England, Deutschland, Italien und Spanien vorliegen. Namen werden allerdings keine genannt: „Die Liste wäre lang. Wir haben sie bewusst nie öffentlich gemacht", wird Demir-Berater Emre Öztürk zitiert.

Außerdem heißt es im Bericht, dass sich ein Klub aus England (um Manchester United soll es sich nicht handeln) mit der von Rapid angedachten Transfer-Variante befassen dürfte. Um welchen Verein es sich handelt, wird nicht genannt.

Der Marktwert des Rapid-Juwels wird von der Plattform transfermarkt.at auf 5 Millionen Euro geschätzt. Aufgrund von Corona lässt sich derzeit jedoch schwer einschätzen, wie hoch die Ablöse für das größte Rapid-Talent seit Jahren ausfallen wird.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie