Nach Dominik Szoboszlai und Majeed Ashimeru gibt der FC Red Bull Salzburg einen weiteren Spieler ab: Jerome Onguene wechselt leihweise in die Serie A zu Genua CFC. Der italienische Klub teilte in einer Presseaussendung mit, dass man sich eine Kaufoption gesichert habe. Diese Summe soll sich auf fünf Millionen Euro belaufen. Onguene traf am Donnerstag zu den Medizinchecks in Genua ein.

In der laufenden Saison absolvierte der 23-jährige Kameruner 15 Pflichtspiele für die Bullen. In der Bundesliga spielte er sechsmal durch, ansonsten kam er sporadisch zum Einsatz.

Onguene kam im Juni 2018 vom VfB Stuttgart zu Red Bull Salzburg, bei dem er noch einen bis zum 31. Mai 2022 laufenden Vertrag besitzt.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter