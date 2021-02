Gernot Trauner darf man wohl getrost als die Konstanz in Person des LASK bezeichnen. Der Kapitän fungiert in der Dreierabwehrkette als Defensivchef und Leader. Bei den Gegnern sorgt er aufgrund seines überragenden Spielaufbaus sowie seiner enormen Kopfballstärke stest für Sorgenfalten.

"Muss schon etwas richtig Interessantes kommen, damit ich mich damit auseinandersetze"

Mit seinen konstant starken Leistungen hat sich der ÖFB-Teamspieler auch im Ausland interessant gemacht. Einem Wechsel in eine andere Liga scheint der 28-Jährige nicht abgeneigt: „Ich habe immer gesagt: Wenn es ein interessantes Angebot aus dem Ausland gibt, dann werde ich mich damit auseinandersetzen. Ich weiß gleichzeitig, was ich am LASK habe, was meine Position beim LASK betrifft. Ich fühle mich extrem wohl, ich fühle mich akzeptiert, ich spüre eine hohe Wertschätzung mir gegenüber", sagt Trauner im Podcast von Sky Sport Austria.

Gleichzeitig ist der gebürtige Linzer aber auch sehr heimatverbunden: „Ich habe hier in Oberösterreich meine ganze Familie um mich, was mir auch sehr wichtig ist. Von dem her muss schon etwas richtig Interessantes kommen, damit ich mich damit auseinandersetze. Ich habe nichts dagegen, wenn ich den Vertrag erfülle und dann darüber hinaus noch einmal verlängere. Also zurzeit bin ich noch fit und kann mir noch ein paar Jahre Profifußball vorstellen – und ja, wenn das beim LASK ist, dann bitte gerne", so der LASK-Kapitän weiter.

Trauner über neues Stadion: "Der logische Schritt, der jetzt kommt"

Sollte Trauner seinen Vertrag beim LASK erfüllen, dann würde er auch im neuen Stadion auf der Gugl auflaufen. Im Sommer 2022 soll diese fertiggestellt sein: „Wir freuen uns natürlich auf das neue Stadion. Die Vorfreude hält sich jetzt natürlich noch ein bisschen in Grenzen, weil wir noch eineinhalb Jahre bis dorthin haben. Ich glaube, der LASK ist bereit für eine neue Ära und da gehört ein richtiges Fußballstadion dazu. So ehrlich muss man sein: Das Waldstadion in Pasching ist nicht mehr 100 Prozent am aktuellen Stand. Und der LASK hat sich sportlich extrem weiterentwickelt, zu einer Top-Adresse entwickelt und da gehört ein gutes Bundesliga-Heimstadion dazu. Von dem her ist das der logische Schritt, der jetzt kommt", stellt Trauner klar.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media