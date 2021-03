Teamchef Franco Foda hat aus organisatorischen Gründen betreffend der Abstellungsthematik (Ligaportal berichtete: WM-Quali: Österreich muss in Schottland wohl auf Deutschland-Legionäre verzichten) am Dienstag einen Großkader für die anstehenden Spiele im Rahmen der WM-Qualifikation nominiert. Am Freitag wird der Teamchef sein Aufgebot fixieren und über den aktuellen Stand informieren.

Der ÖFB-Großkader im Überblick

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Alexander SCHLAGER (LASK), Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), David NEMETH (SK Sturm Graz), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Gernot TRAUNER (LASK), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg), Maximilian ULLMANN (SK Rapid), Albert VALLCI (FC Red Bull Salzburg), Philipp WIESINGER (LASK), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Husein BALIC (LASK), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Yusuf DEMIR (SK Rapid), Thomas GOIGINGER (LASK), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan HIERLÄNDER (SK Sturm Graz), Raphael HOLZHAUSER (Beerschot V. A./BEL), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Jakob JANTSCHER (SK Sturm Graz), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Dejan LJUBICIC (SK Rapid), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER), Reinhold RANFTL (LASK), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER), Stefan SCHWAB (PAOK Saloniki/GRE), Peter ZULJ (Göztepe Izmir/TUR)

STURM: Adrian GRBIC (FC Lorient/FRA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Ercan KARA (SK Rapid)

Auf Abruf: Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg), Richard STREBINGER (SK Rapid); Emanuel AIWU (FC Flyeralarm Admira), Dominik BAUMGARTNER (RZ Pellets WAC), Kevin DANSO (Fortuna Düsseldorf/GER), Maximilian HOFMANN (SK Rapid); Ivan LJUBIC (SK Sturm Graz), Peter MICHORL (LASK), Manuel PRIETL (DSC Arminia Bielefeld/GER), Thorsten SCHICK (SK Rapid), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER), Kevin STÖGER (1. FSV Mainz 05/GER), Hannes WOLF (Borussia Mönchengladbach/GER); Marco GRÜLL (SV Ried), Christoph MONSCHEIN (FK Austria Wien)

Foto: SID