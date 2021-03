Robert Ljubicic vom SKN St. Pölten zählt mit seinen 21 Jahren zu den begehrtesten österreichischen Talenten in dieser Altersklasse. Der jüngere Bruder von Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic mauserte sich in den letzten Jahren zum Stammspieler bei den Wölfen und überzeugt mit seinem Spielverständnis, seiner Laufstärke sowie mit seinem feinen linken Fuß.

„Wir müssen schauen, dass wir die kleinen Fehler abstellen“

Der steile Aufstieg des 21-Jährigen ist freilich auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Anfragen aus dem In- und Ausland soll es für Robert Ljubicic gegeben haben, doch am Ende machte der Rekordmeister aus Hütteldorf das Rennen um den im Sommer ablösefreien Mittelfeldspieler. Doch bevor sich der jüngere Ljubicic-Bruder das Rapid-Trikot überstreift, warten mit dem SKN St. Pölten noch wichtige Aufgaben.

Zuletzt lief es für die Niederösterreicher nicht rund: Nur ein Sieg aus den letzten elf Ligapartien stehen zu Buche. Dabei war der Start in diese Saison mit drei klaren Siegen aus den ersten sechs Spielen vielversprechend verlaufen: „Wir hatten einen ganz guten Start, aber in den letzten Runden haben wir uns etwas verloren. Es haben Kleinigkeiten gefehlt“, betont Robert Ljubicic im Gespräch mit Ligaportal.at. Am Sonntag wollen die Niederösterreicher in Hartberg zurück in die Erfolgsspur: „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und jeder weiß, worum es geht. In Hartberg wollen wir uns die drei Punkte holen, damit wir eine noch bessere Ausgangslage für das untere Playoff haben. Wir müssen schauen, dass wir die kleinen Fehler abstellen und alles dafür tun, dass es am Sonntag klappt“, hält der 21-Jährige fest.

Zuletzt haderten die St. Pöltner mit der Effizienz vor dem Tor. Lediglich fünf Treffer gelang den Wölfen in den jüngsten acht Ligapartien. Dabei haben die Niederösterreicher vor allem in der Offensive mit Schmidt, Hugi und Tetteh individuelle Klasse: „Die Qualität ist hoch bei unseren Stürmern. Man hat das auch am Anfang gesehen, da haben sie immer getroffen. Jetzt muss ihnen wieder der Knoten platzen“, hält der zentrale Mittelfeldspieler fest.

„Wir haben bereits letztes Jahr gezeigt, dass wir eine Chance haben, oben mitzuspielen“

Unabhängig vom Ausgang des Spiels in Hartberg am Sonntag steht bereits fest, dass der SKN im Finaldurchgang in der Qualifikationsgruppe antreten muss. „Unser erstes Ziel ist, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben und uns einen Abstand nach unten erarbeiten. Natürlich wollen wir auch um die oberen Plätze mitspielen“, unterstreicht Robert Ljubicic, der auch nicht ausschließen möchte, dass man vielleicht um die Plätze sieben und acht mitspielen kann: „Wir haben bereits letztes Jahr gezeigt, dass wir eine Chance haben, oben mitzuspielen. Natürlich wollen wir früh festlegen, dass wir mit den unteren Plätzen nichts zu tun haben. Wir wollen möglichst viele Spiele gewinnen und am Schluss wird man dann sehen, wie wir das mental und spielerisch geschafft haben.“