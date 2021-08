„Wie kann man ein Spiel so verlieren?", fragte sich LASK-Coach Dominik Thalhammer nach der bitteren 0:1-Derbyniederlage in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen die SV Ried. Die Linzer feuerten in diesem Spiel 21 Schüsse ab (davon sieben auf das Tor). Am Ende stand bei der wichtigsten Statistik aber die Null auf der Anzeigetafel.

"Es ist absolut unglaublich, dass wir nicht gewonnen haben"

„Man kann nicht dominanter spielen, man kann nicht mehr Chancen herausspielen. Wir müssen es uns selbst zuschreiben, es ist absolut unglaublich, dass wir nicht gewonnen haben", haderte Thalhammer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Auch Husein Balic konnte es nicht fassen, dass dieses Derby verloren ging: „Wir haben uns unglaublich viele Situationen herausgespielt, müssen aber einfach die Tore machen und schauen, dass wir mal 1:0 in Führung gehen, dann würde Druck von uns abfallen. Wir müssen uns zurzeit alles extrem hart erarbeiten", betonte der Stürmer.

Dominik Thalhammer hielt erneut fest, dass die Leistung der Mannschaft nicht schlecht gewesen sei: „Wir erarbeiten uns mehr Torchancen als im letzten Herbst, machen aber aktuell die Torchancen nicht. Den Spielern muss der Knopf aufgehen. Das ist der einzige Aspekt, den man der Mannschaft vorwerfen kann."

Zudem befinde sich die Mannschaft "in einem Umbruch", so Thalhammer weiter. Man müsse "auch die positiven Dinge sehen, etwa wie neue Spieler (Hong oder auch Boller) Fußball spielen und wie wir das Spiel dominieren." Ich möchte nicht, dass man alles negativ sieht. Der Gegner hatte keine Luft zum Atmen.

Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, ob der LASK bis Dienstag noch am Transfermarkt aktiv werde, antwortete Thalhammer: „Es ist noch ein bisschen Zeit bis Dienstag. Vielleicht könnte sich noch die eine oder andere Sache tun, aber das ist noch offen und nichts klar", sagte der Sportchef des LASK. Auch zur Personalie Sascha Horvath äußerte sich Dominik Thalhammer >> Rapid und LASK liefern sich Transfer-Match um Sascha Horvath! So hoch ist die Ausstiegsklausel!

Weitere Statements zum OÖ-Derby im Video

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal