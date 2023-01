Unmittelbar nach der Rückkehr aus dem katarischen Trainingslager absolviert der FC Bayern München heute Abend sein einziges Testspiel im Wintervorbereitungsprogamm. Bevor es in einer Woche Freitag in der Bundesliga zum Jahres-Auftakt zu den Roten Bullen aus Sachsen nach Leipzig geht, erfolgt heute um 18 Uhr die Generalprobe gegen jene vom FC Red Bull Salzburg. Deutscher Rekordmeister kontra Österreichischer Serienmeister! Gespielt wird im FC Bayern-Campus. Weitere Infos zum Match gibt es auf Ligaportal.at ab 17:30 Uhr.

Szene aus dem Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League vor einem Jahr in Salzburg zwischen den Roten Bullen und dem FC Bayern München, als damals Camara & Co dem deutschen Rekordmeister um Pavao Parvard ein 1:1 abrangen. Wobei Comans Ausgleichstreffer erst in den Schlussminuten fiel.

Generalprobe für FC Bayern gegen RB Salzburg

Während der FC Bayern München bereits im finalen Stadium des Wintervorbereitungsprogramms ist und für die Elf von Chefcoach Julian Nagelsmann die Meisterschaft-Saison 2022/2023 bereits in acht Tagen bei RB Leipzig fortgesetzt wird, steht der FC Red Bull Salzburg praktisch erst am Anfang.

München ist dabei eine Zwischenstation für die Roten Bullen, die nach dem heutigen Testspiel beim deutschen Rekordmeister und hernach Übernachtung in der bayrischen Landeshauptstadt morgen vom Flughafen München aus nach Malaga fliegen. Und dann weiter per Bus (rund einstündige Fahrzeit) zum einwöchigen Trainingscamp nach Marbella reisen.

Für das Team vom deutschen Chefcoach Matthias Jaissle steht die erste Pflichtpartie erst in drei Wochen an, wenn Vizemeister SK Sturm Graz im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale in Wals-Siezenheim beim österreichischen Serienmeister gastiert (Freitag, 3. Februar, 20:30 Uhr).

Trainer Matthias Jaissle meint vor diesem hochklassigen Testspiel beim FC Bayern: „Für uns ist es das allererste Match in der Vorbereitung. Die Bayern sind da schon deutlich weiter, sie haben ja nur eine Woche später ihr erstes Pflichtspiel. Das bedeutet für uns eine große Challenge gegen einen hochwertigen Gegner, auf die wir uns aber dennoch freuen.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty