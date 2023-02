Der Start ins Fußball-Jahr 2023 ist missglückt. Nach der Niederlage im Viertelfinale des ÖFB-Cups beim LASK (0:1) unterlag die Austria Klagenfurt in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Sonntag-17 Uhr-Spiel bei Austria Wien (1:3). Vor dem Kärntner Derby am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gegen den Wolfsberger AC reagieren die Violetten auf die Platzverhältnisse im Sportpark und reisen von Mittwoch bis Freitag ins slowenische Čatež.

"Nachteil, dass fast komplette Vorbereitung auf Kunstrasen war"

Geschäftsführer Matthias Imhof: „Wir haben das Thema in den vergangenen Wochen bewusst kleingehalten und es auch nicht als Alibi vorgebracht. Aber natürlich ist es ein Nachteil gewesen, dass fast die komplette Vorbereitung auf Kunstrasen absolviert werden musste. Der starke Schneefall im Jänner hat dazu geführt, dass unser Trainingsplatz bislang noch nicht bespielbar ist. In Čatež werden wir perfekte Bedingungen vorfinden, um fokussiert auf das WAC-Match hinarbeiten zu können."

Am Mittwochmorgen macht sich der Austria-Tross in Waidmannsdorf auf den Weg in das 140 Kilometer entfernte Winter-Mini-Camp. Dort beziehen Trainer-Team und Mannschaft für zwei Nächte ihr Quartier im Vier-Sterne-Hotel „Terme Čatež“. Der Trainingsplatz liegt direkt neben der Herberge, vier Einheiten stehen am Programm, ehe es am Freitag nach dem Mittagessen zurück nach Klagenfurt geht.

In Wien-Favoriten "haben 1. Halbzeit Basics gefehlt"

Zum Wochenstart blickte Chefcoach Pacult noch einmal zurück auf den Auftritt in Wien-Favoriten und zeigte sich verärgert: „In unserem Spiel haben vor allem in der 1. Halbzeit die Basics gefehlt, die Bereitschaft, den Gegner anzulaufen und in die Zweikämpfe zu gehen. Dann ist es klar, dass man am Ende mit leeren Händen dasteht. Und das wäre nicht nötig gewesen.“

Die Ausgangslage in der Tabelle hat sich grundlegend verändert, die Kärntner Violetten sind im Kampf um ein Ticket für das obere Playoff unter den Strich gerutscht, als Siebter nun in der Rolle des Jägers. Der Rückstand auf Rang 6, den sich Austria Wien, geschnappt hat, beträgt 2 Punkte.

Ebenso wie die Klagenfurter ist auch der RZ Pellets WAC mit zwei Pflichtspiel-Niederlagen ins neue Jahr gestartet: Im Pokal verlor das Team von Trainer Robin Dutt gegen Rapid Wien (daheim, 1:3 nach Verlängerung), in der Meisterschaft gingen die „Wölfe“ - ebenfalls in der Lavanttal-Arena - im Duell mit der WSG Tirol (1:2) leer aus. Beide wollen am Samstag das Kärntner Derby nutzen, um die Trendwende herbeizuführen.

Fotocredit: Cadiz-Terme-Hotel und Josef Parak