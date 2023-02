"Totgesagte Wölfe heulen lauter"...der "Auswärts-Top/Zuhause-Flop WAC" hat sich mit dem 3:0-Triumph im Kärntner Duell bei Austria Klagenfurt eindrucksvoll im Rennen um das Meistergruppen-Ticket zurückgemeldet und nebenbei für die 3:4-Hinspielniederlage in der Lavanttal Arena revanchiert. Nach der 1:2-Pleite vor einer Woche gegen die WSG Tirol lieferten die Wolfsberger eine Reaktion und sind jetzt wieder in der Tabelle dran. Auch am Tabellen-7. Austria Klagenfurt, der bisher alle 3 Pflichtpartien in 2023 verloren hat. Nachfolgend Statements aus beiden Kärntner Lagern.

„Wir haben die Tore dem WAC eigentlich aufgelegt“

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt) über...

...das Spiel: „Wir haben die Tore dem WAC eigentlich aufgelegt. Wenn wir uns das 1:0 ansehen, wollen wir über die Mitte spielen, obwohl wir eigentlich gesagt haben wir wollen über die Seiten kommen. Insgesamt haben wir uns nicht geschickt genug angestellt und die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung kommt auch noch dazu, insgesamt war es von uns heute einfach zu wenig.“



…woran gearbeitet werden muss: „Es liegt an jedem Spieler selbst. Man kann als Trainer nur gewisse Dinge vorgeben, umsetzen müssen es die Spieler selber. Wenn das kämpferische angesprochen wird, ist jeder gefragt. Wir müssen mehr Zweikämpfe gewinnen, wer die Zweikämpfe gewinnt, gewinnt auch meistens das Spiel und wir verlieren aktuell einfach zu viele Zweikämpfe.“



Nicolas Wimmer (Spieler SK Austria Klagenfurt): „Es ist sehr bitter. Wir hatten viel Ballbesitz, aber haben uns die Tore selber geschossen. Wir haben gewusst auf was sie lauern und genau so sind die drei Gegentore passiert. Wir haben Fehler gemacht und der WAC hat diese eiskalt ausgenutzt. Wir müssen einfach wieder zu dem kämpferischen Spielstil vom Herbst zurückkehren.“

"Wie die Jungs das diese Woche gemacht haben, war richtig gut"

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC) über..

…eine mögliche Entlassung (im Vorfeld der Partie): „Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Dietmar Riegler ist glaube ich kein Präsident, der einem Trainer ein Ultimatum stellt. Ich glaube, ein Ultimatum ist schon ein Vertrauensverlust, weil die Arbeit nicht vom nächsten Ergebnis abhängt. Es muss ja ein grundsätzliches Vertrauen da sein.“



…das Spiel: „Wie die Jungs das diese Woche gemacht haben war richtig gut. Es war eine richtig gute Trainingswoche, jeder hat gewusst um was es geht und ich glaube dementsprechend sind wir auch aufgetreten. Wir haben es heute ein bisschen anders angelegt vom Spiel, disziplinierter gegen den Ball gearbeitet und die Umschaltsituationen gut genutzt. Glück ist es auch, dass Maurice mit der ersten Umschaltsituation gleich das Tor macht. Klagenfurt musste dann mehr für das Spiel tun und wir konnten mehr auf diese Umschaltsituationen warten.“



Matthäus Taferner (Spieler RZ Pellets WAC): „Wir sind defensiv gut gestanden und haben unserem Umschaltsituationen diesmal gut ausgespielt. Mit Maurice und Tai haben wir zwei schnelle Spieler vorne, die haben das heute hervorragend gemacht. Maurice ein Tor und Tai zwei. Das Umschaltspiel war heute einfach besser.“

„Wir wollen alle einen Schritt weiter gehen“

Maurice Malone (Spieler RZ Pellets WAC): „Wir wollen alle nach oben, wollen alle einen Schritt weiter gehen. Die Mischung heute aus Alt und Jung hat es ausgemacht. Den Schwung vom heutigen Spiel wollen wir mittragen und von Spiel zu Spiel schauen was geht und am Ende der Saison sehen, wo wir stehen.“



Tai Boribo (Spieler RZ Pellets WAC): „Oft kann man Fußball nicht erklären. Du trainierst gut, aber das Spielglück fehlt. Das war heute aber da. Alles hat richtig gut funktioniert, am aller wichtigsten war, dass endlich wieder mal die Null gestanden ist.“

„Uns war klar, dass der Umbruch seine Zeit braucht“

Dietmar Riegler (Präsident RZ Pellets WAC) über...

…den Umbruch und die aktuelle Situation (vor dem Spiel): „Als wir im Sommer gesagt haben wir machen den Umbruch, wir verjüngen extrem war uns auch klar, dass das seine Zeit braucht. Es sind schon noch einige Spiele zu spielen. Es ist noch alles möglich. Uns ist natürlich bewusst, dass wir uns nicht in einer super Situation befinden.“



…ob der Vertrag mit Robin Dutt verlängert wird: „So weit sind wir noch nicht, jetzt heißt es abwarten wie die nächsten Spiele werden, wo wir uns dann in der Tabelle finden werden. Natürlich wird dann dementsprechend die Zukunft aussehen. Momentan müssen wir aber von Spiel zu Spiel schauen und schauen, dass wir Punkte machen.“



Walter Kogler (Sky Experte) über...

…Kadersituation beim WAC (vor dem Spiel): „Was mich wundert ist zum Beispiel, dass ältere Spieler, die normalerweise das Gerüst einer Mannschaft bilden so wie Kerschbaumer oder Leitgeb, zurzeit quasi keine Rolle spielen und das ist bedenklich. Wenn du in so einer schwierigen Phase nicht auf die älteren Spieler setzt, die doch viel Erfahrung haben und es mit der jungen Mannschaft nicht funktioniert könnte es gefährlich werden. Was sollst du in dieser Situation den älteren Spielern sagen, die du mehr oder weniger so einschätzt, dass sie der Mannschat nicht helfen können. Es ist ganz schwierig ältere Spieler auf längere Zeit draußen zu lassen, wenn es mit den Jungen nicht funktioniert.“



…das Spiel: „Heute war der WAC richtig gut. Heute waren sie in der Lage, im Mittelfeld viele Bälle zu gewinnen und Klagenfurt hat in der Defensive viele Räume angeboten. Die hat man natürlich mit den schnellen Spielern wie Malone und Baribo perfekt ausnützen können. Der heutige Auftritt war sehr verheißungsvoll.“

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

SK Austria Klagenfurt - RZ Pellets WAC 0:3 (0:3)

Samstag, 18. Februar 2023, 17 Uhr, 28 Black Arena, Z.: 4500, SR Sebastian Gishamer

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Blauensteiner (46. Soto), Mahrer, Wimmer, Moreira (46. Rieder) - Irving, Gkezos (46. Benatelli), Cvetko (60. Demaku) - Straudi (74. Binder), Pink, Jaritz. Trainer: Peter Pacult.

RZ Pellets WAC (3-5-2): Bonmann - Oermann, Piesinger, Bukusu - Veratschnig, Taferner, Omic, Jasic (82. Kerschbaumer), Anzolin - Malone (82. Ballo), Baribo (70. Röcher). Trainer: Robin Dutt.

Torfolge: 0:1 Malone (25., Assist Jasic), 0:2 Baribo (31., Assist Malone), 0:3 Baribo (44., Assist Anzolin)

Gelbe Karten: Cvetko (32.), Veratschnig (37.)

