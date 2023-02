Das Warten hat ein Ende. Am Freitag (20.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) empfängt der LASK den SC Austria Lustenau in der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga. Das Duell gegen den Aufsteiger aus Vorarlberg (Hinspiel: 1:1) ist das Eröffnungsspiel der Raiffeisen Arena, der LASK feiert damit nach 10 Jahren in der Liga die langersehnte Rückkehr nach Linz auf die Gugl und seine Heimstätte seit Klubgründung in 1908.

Kühbauer: "Es ist angerichtet für Freitag"

Mit dem Ankick der 19. ADMIRAL-Bundesliga-Runde beginnt für den LASK eine neue Ära: Rund 500 Tage nach dem Spatenstich bestreitet der LASK das erste Pflichtspiel in der Raiffeisen Arena, seiner neuen Heimstätte am Linzer Froschberg auf der Gugl.

Zu Gast ist bei der langersehnten Heimpremiere der SC Austria Lustenau. Der Aufsteiger aus Vorarlberg hat vier Runden vor der Punkteteilung noch gute Chancen auf den Einzug in die Meistergruppe, liegt nur zwei Punkte hinter dem ominösen Strich und feierte am vergangenen Wochenende einen 1:0-Heimsieg gegen die Wiener Austria.

Der LASK wiederum könnte mit einem Sieg im Eröffnungsspiel der Raiffeisen Arena den Einzug in die Meistergruppe fixieren. In den bisherigen drei Pflichtspielen des Jahres blieben die Linzer Athletiker ungeschlagen, zwei Siegen gegen Austria Klagenfurt und den SCR Altach folgte am vergangenen Samstag ein 1:1-Remis gegen die SV Guntamatic Ried im OÖ-Duell Das Hinspiel gegen Austria Lustenau endete im September 2022 ebenfalls 1:1: Keito Nakamura brachte den LASK in Führung, ehe Lukas Fridrikas (der auch gegen die Wiener Austria zuletzt scorte und das 1:0-Siegtor erzielte) den Lustenauern in den Schlussminuten noch den Ausgleich bescherte.

Ziereis: "Bin wie alle anderen im Team extrem heiß auf Freitag"

Cheftrainer Didi Kühbauer: „Es ist beeindruckend zu sehen, was hier mit der Raiffeisen Arena entstanden ist, sie spielt wirklich alle Stückerl. Heute haben wir zum ersten Mal im Stadion trainiert. Der Rasen macht einen guten Eindruck, es ist angerichtet für Freitag. Mit Lustenau wartet ein Gegner auf uns, der nach wie vor um den Einzug in die Meistergruppe kämpft. Aber unabhängig vom Gegner: Ein jeder von uns brennt darauf, beim Eröffnungsspiel als Sieger vom Platz zu gehen.“

Linksverteidiger René Renner, geb. in Wels: „Es ist ein großartiges Gefühl, wieder in Linz zu sein. Genau hier am Froschberg haben wir schon viele erfolgreiche Spiele bestritten. Jetzt kehren wir zurück und ich bin mir sicher, dass wir nun auch in der Raiffeisen Arena viele unvergessliche Momente erleben werden.“

Der deutsche Innenverteidiger Philipp Ziereis: „Die Raiffeisen Arena gefällt mir richtig, richtig gut. Sie hat sehr steile Tribünen und ist ringsum geschlossen, was für eine tolle Kompaktheit sorgt. Wie alle anderen im Team bin ich extrem heiß auf Freitag.“

Für alle Schwarz-Weißen, die das erste Spiel in der Raiffeisen Arena kaum noch erwarten können, gibt es gute Nachrichten: Die Fanzone der Raiffeisen Arena öffnet am Freitag bereits um 17.30 Uhr ihre Pforten, ganze drei Stunden vor Spielbeginn. Der Zugang zur Fanzone erfolgt über den altbekannten Stadionvorplatz an der Roseggerstraße (Bushaltestelle „Botanischer Garten“). Alle Fans werden gebeten, am Spieltag frühzeitig anzureisen und bei der Anreise unbedingt auf die öffentlichen Verkehrsmittel der LINZ AG LINIEN zurückzugreifen.

