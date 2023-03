Mit Robin Dutt vom RZ Pellets WAC wurde nach der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison bereits der fünfte Trainer in Österreichs-Oberhaus entlassen. Zuvor traf es bereits Ferdinand Feldhofer (SK Rapid Wien), Klaus Schmidt (TSV Hartberg), Christian Heinle (SV Guntamatic Ried) und Manfred Schmid (FK Austria Wien). Letzterer fand nun mit dem WAC nach 3 Monaten "Auszeit" einen neuen Klub, wird laut Sky-Experte Andreas Herzog allerdings "die gleichen Probleme haben" wie sein Vorgänger. Was der 54-jährige Wiener, vor einem Jahr selbst bei Absteiger FC Flyeralarm Admira entlassen, weiter meint...

"Wenn eine Abwehr meisten Gegentore bekommt, wird es auch für ihn Herkulesaufgabe"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…WAC-Trainerwechsel: „Beim WAC sind die Erwartungen sehr hoch. Dutt hat eine junge Mannschaft aufgebaut. Das Problem, das sich durch die Saison zieht, ist, dass sie defensiv anfällig sind. Manfred Schmid hat bei der Austria einen sehr guten Job gemacht, aber er wird die gleichen Probleme haben wie Robin Dutt.

Wenn eine Abwehr die meisten Gegentore bekommt, wird es auch für ihn eine Herkulesaufgabe sein, das besser zu machen und die Mannschaft stabil zu bekommen. Ich traue es ihm aber zu.“

"Können halbieren wie wir wollen, Salzburg wird sowieso immer Meister"

…Liga-Modus: „Sportlich fair ist das Modell nicht, wenn die Punkte halbiert werden. Aber für den Zuschauer ist es natürlich spannend, wenn alles enger zusammenrückt. Aber wir können halbieren, wie wir wollen, Salzburg wird sowieso immer Meister.

Für junge Spieler ist der Modus sehr schwer. Wenn du einen kleinen Fehler machst, bist du wieder zwei, drei Wochen weg, weil es einfach zu eng ist. Das ist die Kehrseite der Medaille.“



…CL-Achtelfinal-Rückspiel FC Bayern München vs. Paris SG (morgen): „Die Bayern haben in den letzten Wochen viele Probleme gehabt, aber wenn sie da sein müssen, sind sie eine Einheit. Sie haben individuelle Klassespieler, die als Mannschaft dann sehr schwer zu schlagen sind. Eigentlich stehe ich auf den Spieler, aber ich glaube, es ist ein Nachteil für Bayern, dass Neymar nicht spielt. Mit Mbappe, Messi und Neymar hätten sie es in München nicht verteidigt bekommen.“



…CL-Achtelfinal-Rückspiel FC Chelsea vs. Dortmund (heute): „Bei Chelsea fängt man irgendwann auch wieder mit dem Gewinnen an, weil sie die Qualität haben. Das ist für Dortmund keine leichte Aufgabe. Wenn sie Möglichkeiten bekommen, müssen sie knallhart zuschlagen. Es wäre für Potter ein wichtiges Erfolgserlebnis. Es wäre eine Initialzündung. Wann, wenn nicht jetzt?“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL