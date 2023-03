Wie der FC Red Bull Salzburg heute vermeldet, hat sich einer seiner Leistungsträger schwer verletzt: Luka Sučić. Der 20-jährige, vierfache kroatische Nationalspieler und WM-Teilnehmer muss am Knie operiert werden und wird den Roten Bullen somit nicht nur in seiner Geburtsstadt Linz am kommenden Sonntag beim Gastspiel beim LASK in der funkelnagelneuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl fehlen - Sonntag, 12. März, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER - sondern länger.

Zum Mittelfeld-Duell - wie im Hinspiel in der Red Bull Arena - zwischen Luka Sučić und Peter Michorl vom LASK wird es beim Retourmatch in der neuen Raiffeisen Arena am Sonntag nicht kommen. Ohne gegnerische Einwirkung verletzt Die Verletzung, die Luka Sučić in der vergangenen Bundesliga-Runde beim Spiel gegen den SK Rapid Wien – ohne Zutun eines Gegenspielers – erlitten hat, zieht leider umfassende Folgen nach sich. Die detaillierten Untersuchungen der letzten beiden Tage haben ergeben, dass der 20-jährige kroatische A-Teamspieler am linken Knie operiert werden muss und dem FC Red Bull Salzburg damit für mehrere Monate nicht zur Verfügung steht. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der Salzburger Leistungsträger und Linksbeiner, der beim FC Red Bull Salzburg noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht, in dieser Saison 25 Pflicht-Partien und steuerte dabei vier Assist (alle in der ADMIRAL Bundesliga) bei. Luka #Sucic hat beim vergangenen Bundesliga-Spiel gegen Rapid – ohne Zutun eines Gegenspielers – eine Verletzung erlitten, die umfassende Folgen nach sich zieht.

Luka muss am linken Knie operiert werden und fällt für mehrere Monate aus.



