Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am heutigen Donnerstag mit der Unterzeichnung der Urkunde die Partnerschaft mit dem aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Salzburg SK Bischofshofen 1933 offiziell verkündet. Nach dem SC Waidhofen/Thaya, dem SK Schärding und dem SC Melk sind die Salzburger nun der vierte Verein, der im Rahmen des Projekts Partner in den Regionen mit dem österreichischen Rekordmeister kooperiert. Neben Projektleiter Mag. Josef Jansky waren auch Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann und der Leiter Akademie, Nachwuchs und Rapid II Willi Schuldes geladen, um das Projekt coram publico vorzustellen.

Das Projekt Partner in den Regionen

Fans und Fußball sind für den SK Rapid eine lebendige und gelebte Beziehung voller Emotionen. Doch nicht alle Rapid-Fans haben die Möglichkeit, regelmäßig nach Hütteldorf zu reisen. Aus diesem Grund geht der SK Rapid nun direkt in die Regionen, um den grün-weißen Traditionsverein vor Ort erlebbar und spürbar zu machen. Mit dem Projekt „Partner in den Regionen“ wird der Fokus dabei auf ausgewählte Fußball-Partnervereine in den Bundesländern gelegt, die speziell im Nachwuchsbereich vom Know-How des SK Rapid profitieren sollen. Zusätzlich zur entsprechenden sportlichen Förderung werden dabei beziehungsfördernde Aktionen gesetzt, um die emotionale Bindung zum SK Rapid bereits in jungen Jahren zu etablieren. Der Partnerverein darf sich darüber hinaus auch noch über gemeinsame Aktionen (Workshops, Sichtungstrainings, Einladung zum Talentetag, Einlaufkinder im Allianz Stadion,…) freuen und erhält beispielsweise auch Unterstützung bei Veranstaltungen (Tombolatreffer, Give-Aways, Rapid-Torschusswand am Sportfest u.v.m.).

Rapid will Präsenz in den Regionen stärken

Die Freude über die neue Partnerschaft ins Salzburg mit dem SK Bischofshofen ist groß, wie Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid, erläutert: „Der SK Bischofshofen ist ein gut strukturierter und ambitionierter Traditionsverein, der sich demnach ausgezeichnet als Partnerverein für unser, Projekt Partner in den Regionen‘ eignet. Als SK Rapid wollen wir mit dieser Kooperation nicht nur unsere Präsenz in der Region stärken, sondern auch jungen Talenten die Möglichkeit bieten bereits in frühzeitig in ihrer Entwicklung eine entsprechende sportliche Förderung zu erhalten.“

Projektleiter Josef Jansky zur neuen Partnerschaft: „In Bischofshofen wird seit einigen Jahren ein großer Fokus auf eine gute Nachwuchsarbeit gelegt. Es gibt hoch engagierte und ambitionierte Funktionäre sowie Trainerinnen und Trainer, die den Verein als erste Anlaufstelle für junge Burschen und Mädels in der gesamten Region etablieren wollen. Dabei wollen wir den SK Bischofshofen bestmöglich unterstützen und hoffen auch das ein oder andere Talent zu uns nach Wien einladen zu können."

„Mit dem SK Rapid hat der BSK 1933 den größten und erfolgreichsten Klub Österreichs als Kooperationspartner gewonnen. Das ist eine große Auszeichnung für unsere Idee und unsere Arbeit. Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden und zeitnah über den BSK 1933 Weg einen weiteren jungen Pongauer wie Marco Grüll nach Hütteldorf folgen lassen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Partnerschaft,“ so Patrick Reiter, Geschäftsführer der BSK Polysport GmbH.

Foto: SK Rapid Wien