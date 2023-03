Um den Spielrhythmus auch in der Länderspielpause aufrechtzuerhalten, war der SK Rapid am heutigen frühen Abend für ein Testspiel zu Gast in Mistelbach beim ortsansässigen FC Spusu Mistelbach.

Neben den A- und 21-Teamspielern fehlten zudem Guido Burgstaller und Denso Kasius, beide bekamen eine Pause. Ebenso nicht anwesend war heute Cheftrainer Zoran Barišić, der dieser Tage bei der ÖFB-Trainerfortbildung für Bundesligatrainer im Olympiazentrum in Oberösterreich verweilt. Seine Agenden übernahmen heute Abend seine beiden Co-Trainer Thomas Hickersberger und Daniel Seper. Das freundschaftliche Testspiel endete nach einer 2:0 Pausenführung und einer torreichen zweiten Spielhälfte schlussendlich mit einem verdienten 7:0 für Grün-Weiß!

Die Eckdaten zum Testspiel

FC spusu Mistelbach : SK Rapid 0:7 (0:2)

ALGEBRA Sportzentrum

Tore: Tore: 0:1 Koscelnik (22.), 0:2 Grüll (33.), 0:3 Schick (47.), 0:4 Dijakovic (50.), 0:5 Bajic (55.), 0:6 Bajlicz (74.), 0:7 Knasmüllner (80.).

Aufstellung: Unger (46. Orgler); Koscelnik (60. Schuster), Dibon (17. Sollbauer), Wimmer, Dijakovic; Kerschbaum (46. Sattlberger), Pejic (46. Bajlicz); Schick (60. Savic), Greil (46. Petrovic), Grüll (46. Bajic); Strunz (46. Knasmüllner)

Foto: Josef Parak