Außenseiter Austria Wien legte mutig und furios los bei seiner "Auswärts-Hürde" in der Red Bull-Arena gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, der nach vertanen Violett-Chancen in der Anfangsphase Effizienz bewies und durch das erste Heim-Tor des 19-jährigen Israeli Oscar Gloukh in Führung ging. Der dann sah wie sein Landsmann auf Gäste-Seite - Doron Leidner - nach Foulspiel von "Goucho" Nicolás Capaldo verletzungsbedingt bereits vor der Pause raus musste (35.). Es folgte der VAR-Check, ob Rot für den Argentinier? Die Partie hat es überhaupt in sich und bleibt spannend. Siehe Ligaportal-LIVETICKER!

Doron Leidner hier am 28. März im EM-Qualifikationsspiel mit Israel gegen die Schweiz in Aktion.

Derby-Held Leidner verletzt raus vor nächstem Wiener Derby in einer Woche

Der Winter-Neuzugang, ausgeliehen vom griechischen Traditionsklub Olympiakos Piräus, ja einer der Gewinner unter Neo-Chefcoach Michael Wimmer, absolvierte seinen sechsten Einsatz im Frühjahr in der ADMIRAL Bundesliga für die Wiener Violetten. Der Linksverteidiger bestach vor allem jüngst am 19. März im Wiener Derby, als Doron Leidner beim 2:0-Heimsieg über den SK Rapid maßgeblich an beiden Toren beteiligt war (Treffer + Assist).

Für das nächste Wiener Derby in einer Woche im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf (Sonntag, 16. April, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wird der 20-jährige Außenspieler, der 7 Länderspiele für Israel absolvierte und am 26. April Geburtstag hat, wohl ausfallen.

Was war passiert? Leidner, der wieder den Vorzug vor Manuel Polster erhält, wurde von Nicolás Capaldo am Sprunggelenk getroffen. Die Aktion wurde vom VAR gecheckt zwecks einer möglichen Roten Karte für den 24-jährigen Argentinier. Der steirische Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca (geboren in Bukarest/Rumänien) begab sich eigens in die On-field-Review, um Capaldo hernach nicht mal die gelbe Karte zu zeigen, welche für die Nr. 7 des Serienmeisters vor dem Top-Spiel in einer Woche an gleicher Wirkungsstätte in Wals-Siezenheim gegen den Dritten LASK die vierte der Saison bedeutet hätte.

Laut Sky-Statistik die Roten Bullen in dieser Saison mit den zweitmeisten Foulspielen in der Liga aller 12 Klubs

Stöger: "Man kann auch Rot geben für Capaldo"

Nicolás Capaldo (Foto) foulte Doron Leidner im Rücken von Austria-Kapitän Lukas Mühl und hatte den Israeli womöglich gar nicht wahrgenommen. Von daher wäre die Rote Karte wohl zu hart gewesen. Dass Capaldo allerdings nicht mal die gelbe Karte sah, ist fragwürdig.

Allemal bitter für die Veilchen ist der Ausfall von Leidner, für den in der 35. Minute Manuel Polster kam, und wenig später auch noch das 2:0 der Salzburger folgte. Doch die Austria fightet und kämpfte sich zurück...

Sky-Experte Peter Stöger meinte in der Halbzeitpause: "Wenn es der direkte Zweikampf gewesen ist, wäre es glatt rot gewesen. Dadurch, dass Capaldo ihn nicht gesehen hat, wurde ihm das wohl zugute gehalten. Dennoch geht er da kompromisslos rein und man kann rot auch geben."

Fotocredit: IMAGO/Geisser und FC Red Bull Salzburg via Getty