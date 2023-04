Heute Nachmittag übermittelte die Österreichische Fußball Bundesliga den positiven Lizenzbescheid in erster Instanz für den SC Austria Lustenau. Die Grün-Weißen sind damit auch in der kommenden Saison für die erste Bundesliga zugelassen, jetzt muss nur noch der sportliche Klassenerhalt geschafft werden.

Im Liga-Bescheid wird bestätigt, dass der Verein alle Kriterien und Auflagen für eine solide Vereinsführung erfüllt und somit auch in der Saison 2023/24 im Profifußball agieren darf. „Wir konnten in den letzten Wochen umfangreiche und durchwegs positive Unterlagen zusammenstellen und haben der Lizenzentscheidung dieses Jahr beruhigt entgegengeblickt“, erklärt Geschäftsführer Vincent Baur. Durch den Aufstieg in die Bundesliga und den Wintertransfer von Bryan Teixeira konnte auch im Bereich der Finanzen eine deutliche Verbesserung erreicht werden. Das Budget der Austria für die Österreichische Bundesliga beläuft sich für die kommende Saison auf € 5.000.000.

Hinsichtlich der Stadionfrage wurde für die Lizenzunterlagen das Tivoli Stadion in Innsbruck angegeben. Das Stadion in der Tiroler Hauptstadt erfüllt alle nötigen Kriterien für die Lizenz und stellte die Vereinsverantwortlichen des SC Austria Lustenau vor keinerlei Probleme. „Wir hatten gute Gespräche mit den Betreibern des Tivoli und haben eine solide Basis gefunden. Dennoch arbeiten wir weiterhin an einer Vorarlberger Lösung“, führt Vorstandssprecher Bernd Bösch aus. „Die Austria war und wird hier weiterhin aktiv die Gespräche suchen. Es muss möglich sein, dass ein Vorarlberger Verein seine Heimspiele in Vorarlberg austrägt, auch wenn das eigene Stadion vorübergehend nicht zur Verfügung steht“, so Bösch abschließend.

Foto: SC Austria Lustenau