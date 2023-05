Im österreichischen Pokalfinale zwischen Sturm Graz und Rapid Wien sorgten die Fans für spektakuläre Szenen, als sie mehrmals Feuerwerke auf den Tribünen in Klagenfurt entfachten. Das Pokalfinale ist nicht nur für die Spieler auf dem Rasen, sondern auch für die Fans eine große Bühne, und die Anhänger von Sturm Graz und Rapid Wien nutzten dies voll aus. Vor Spielbeginn und zu Beginn der zweiten Halbzeit zündeten beide Fanlager eine beeindruckende Menge an Pyrotechnik, wodurch das Wörthersee-Stadion zeitweise in dichten Rauch gehüllt wurde.

Google hat nun eine eigene Animation erstellt, sobald man in der Suchmaschine nach "SK Sturm Graz" sucht.

Hier siehst du die Google-Animation:

Und hier noch einmal das spektakuläre Video des Pyro-Wahnsinns

Google ist ein multinationaler Technologiekonzern, der hauptsächlich für seine Suchmaschine bekannt ist und eine breite Palette von Online-Diensten und -Produkten anbietet. Es ist eines der größten Unternehmen der Welt und hat eine dominierende Stellung im Bereich der Internet-Suche sowie in der Werbeindustrie. Google hat Milliarden von Nutzern weltweit und einen enormen Einfluss auf das Internet und die digitale Landschaft. Eine Würdigung in dieser Form ist äußerst selten.

Foto: YouTube