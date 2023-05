Der Cashpoint SCR Altach gewann das Kellerduell um Big Points in Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga bei Schlusslicht SV Guntamatic Ried mit 1:0 und machte damit zwei Runden vor Saisonende einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, um auch in die 10. Saison in der österreichischen Fußball-Belletage zu gehen. In einer geschlossenen Mannschaftsleistung fiel ein Kämpferherz-Trio auf: Felix Strauss, Stefan Haudum und Kapitän Lukas Jäger. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann sprach mit den "3 Musketieren" der Vorarlberger plus - als Zugabe - dem LASK-Leihspieler Husein Balic.

"Mentalitäts-Monster" Felix Strauss - Prototyp für Willensstärke & Kampfgeist - weiß noch vom Vorjahr, wie Abstiegskampf funktioniert, samt damaligem Happyend für den SCR Altach. Der gebürtige Salzburger ist ein echter Typ!

Vorweg zur Namensdeutung!

Felix = vom Glück begünstigt, glücklich oder erfolgreich oder der Glückliche.

Lukas = ins Licht hineingeboren.

Stefan = der Bekränzte oder der Gekrönte.

"Jeder hat hinter seinen Rücken schauen können - da sind die Flammen aufgegangen"

Abwehrspieler Felix Strauss über...

...seine Aussage vor Ried-Spiel, dass der "Rasen brennen muss" und wie sehr er wirklich brannte: "Der hatte sowas von gebrannt. Jeder hat hinter seinen Rücken schauen können - da sind die Flammen aufgegangen! Richtig, richtig tolle Teamleistung. Jeder hat zu 100% gewollt und wir sind dann auch als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

...dass SCR Altach Abstiegskampf kann und sich alles wie letztes Jahr anfühlt, Parallelen erkennbar sind und ob das die Altacher DNA: "Ich will jetzt nicht sagen DNA Abstiegskampf. Das klingt nicht so positiv, aber natürlich war es so, dass Altach die letzten 2, 3 Jahre immer im Abstiegskampf mit dabei war. Man kann es auch positiv sehen. Wir haben es jetzt genutzt, weil wir wissen ok, das sind die Spiele, wo es darauf ankommt. In Ried waren wir da und im nächsten Spiel schauen wir, dass wir es über die Ziellinie bringen."

...wie groß die Drucksituation vor Ried-Spiel war: "Das galt für beide Mannschaften. Jeder hat gewußt, was das Spiel für eine Bedeutung hat. Ich muß einfach ein Kompliment an die gesamte Mannschaft machen, wie jeder das einzeln bewältig hat."

...wie es ihm mit der Rechtsverteidiger-Position geht, wobei er gar auch als Rechtsaußen agierte und lediglich einmal zu viel zockte (lacht): "Grundsätzlich taugt es mir recht gut. Ich habe es ja unter Werner Gregoritsch in der U21-Nationalmannschaft schon öfters gespielt. Es ist offensiver. Da kann ich dann auch ein bisschen meine Geschwindigkeit ausnutzen, wie bei der einen Aktion, die Sie angesprochen haben.

Leider muss ich in der Szene mit dem ersten Kontakt rein spielen. Ich kann auf der Position laufen, kämpfen und muss die ein und andere Aktion nach vorne noch besser fertig spielen. Ansonsten ist die Position sehr cool zu spielen."

...Altacher Ausgangslage für letzte 2 Spiele nach Big-Points in Ried: "Es muss jedem klar werden, dass es noch zwei Spiele sind und noch nichts entschieden ist. Wir wissen, im Fußball ist alles möglich. Aber dass wir in der besseren Ausgangslage sind, ist ganz klar."

Jugendvereine Felix Strauss (22 Jahre): SC Golling (2008-), SV Grödig, AKA Red Bull Salzburg, FC Viktoria Köln, später FC Blau-Weiß Linz, seit Juli 2021 SCR Altach (Vertrag bis 30.06.2024).

Stefan Haudum (r.), hier gegen Branko Jovicic vom LASK, war maßgeblich beteiligt am "Goldenen Tor" in Ried...der Kopfball des Ex-LASKler an die Latte war praktisch ein Assist, der erste im 25. Einsatz in dieser BL-Saison für den gebürtigen Oberösterreicher, dessen Vertrag in diesem Sommer beim SCR Altach ausläuft.

"Der Ball ist genau auf meinen Schädel gekommen"

Mittelfeld-Stabilisator Stefan Haudum über...

...seine maßgebliche Beteiligung am Siegtor und Fazit zum Spiel in Ried: "Es ist mir scheißegal, ob das Tor von mir ist oder nicht. Hauptsache der Ball ist drin und wir haben gewonnen. Wir freuen uns riesig und haben sehr viel investiert. Uns war bewusst, dass es ein schwieriges und enges Spiel wird. Wir haben alles rausgeholt und einen super Matchplan gehabt. Und der ist endlich aufgegangen."

...ob vor dem Spiel in punkto Vorbereitung unter der Woche was anders gemacht wurde: "Sicher, wir haben gewusst das letzte Spiel gegen Hartberg (Anm.: 0:1 daheim) war einfach nicht gut genug und wir mussten was ändern. Wir haben uns aber nicht viel Druck gemacht und nicht gesagt, dass es ein Endspiel ist oder so was. Wir haben uns gut darauf vorbereitet und einfach einen klaren Kopf gehabt und gewonnen."

...apropos Kopf...einstudierte Eckballvariante vor dem Tor bei seinem Kopfball, Schilderung der Szene: "Das war so einstudiert. Wir trainieren jede Woche unsere Standards. Es geht einer nach vorne, es gehen hinten welche und der Ball ist genau auf meinen Schädel gekommen. Glücklich, weil es dann ein Eigentor war."

...seine Rettungstat beim strammen Schussball von Philipp Pomer als symptomatische Szene, dass SCR Altach Abstiegskampf kann und alles an vor 1 Jahr erinnert: "Ja, wir können Abstiegskampf. Aber die anderen Mannschaften können das auch und es ist jede Woche sau-eng. Wir wußten, es geht in Ried um viel und haben alles raus geholt und einen guten Matchplan gehabt. Wir haben alles probiert und uns in die Zweikämpfe geworfen. Das hat sich auch bezahlt gemacht."

...Pole-Position gegenüber SV Ried in letzten beiden Spielen: "Sicher, Ried muss jetzt 4 Punkte aufholen in den letzten 2 Spielen. Doch wir wissen, es ist noch nicht vorbei. Und so lang es noch nicht vorbei ist, heißt es kein bisschen Abschalten vom Kopf und am besten im nächsten Spiel gewinnen (Anm.: Vorarlberg-Derby vs. SC Austria Lustenau)."

Jugendvereine Stefan Haudum (28 Jahre): UFC Eferding, FAL 15-18, später FC Blau-Weiß Linz, LASK, seit Jänner 2021 SCR Altach (Vertrag bis 30.06.2023).

Schont weder sich noch den Gegner: Der Alberschwender Lukas Jäger, hier gegen SV Ried-Talent Belmin Beganovic.

"Bin voll überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen"

Kapitän Lukas Jäger über...

...das Spiel in Ried: "Das war ein Riesenfight. Wir haben von der 1. Minute an gewusst, dass das ein Hexenkessel wird. Volle Hütte. Wir haben gewusst, dass wir bereit sein müssen, die Zweikämpfe anzunehmen. Das ist uns sehr gut gelungen."

...dass SCRA eher wie die SV Ried mit einem Remis leben hätte können, doch von Anfang an auf Sieg spielte: "Wir haben gewusst, wenn wir dieses Spiel auf unsere Seite ziehen, dass das einfach Big Points sind. Wir haben jetzt noch zwei weitere Runden zu gehen und müssen diese beiden Spiele genauso angehen wie in Ried."

...Ausgangslage vor letzten 2 Runden: "Wir müssen einfach bereit sein. Die Jungs können das. Ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft und bin voll überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen."

Jugendvereine Lukas Jäger (29 Jahre): FC Alberschwende (09/2003-), AKA Vorarlberg, später SCR Altach, 1. FC Nürnberg, SK Sturm Graz, seit Juli 2022 SCR Altach (Vertrag bis 30.06.2025).

Und als Zugabe noch Husein Balic...

Schnelligkeit & Dribbelstärke zählen zu den Stärken von Husein Balic, der es auch schon mal gegen zwei Gegner - wie hier gegen Sollbauer & Knasmüllner vom SK Rapid - aufnimmt.

Husein Balic zum Schiedsrichter: "Bravo Harry, es war überhaupt nichts"

SCRA-Angreifer Husein Balic über...

...den 1:0-Sieg in Ried: "Wir sind überragend rein gestartet, können schnell 2:0 führen. Doch machen die Chancen nicht und es wieder unnötig spannend. Ich kann mich nicht erinnern, dass Ried irgendwelche Hochkaräter aus dem Spiel heraus hatte. Ok, wir wussten, dass sie bei Standardsituationen extrem gefährlich sind. Die haben wir zu leicht zugelassen. Aber ich würde sagen alles in allem ein verdienter Sieg.

...Chancenvorteile und gut funktionierendes "BBB"-Angriffs-Trio Balic, Bischof und Bukta: "Wir haben gewusst, dass uns speziell in den letzten paar Spielen der Tiefgang gefehlt hat. Wir haben viel versucht den Chip vor die Kette statt hinter die Kette zu bekommen. Ich glaube, dass das für uns drei Spielertypen in der Spielweise für besseren Tiefgang passte. Wir haben alle drei gut zusammen harmoniert."

...seine gelbe Karte wegen vermeintlicher "Schwalbe" im Mai: "Ich hab es eh gleich zugegeben und dem Schiedsrichter (Anm.: Harald Lechner) gesagt, ´bravo, Harry, es war überhaupt nichts`. Ich habe halt spekuliert, dass der Gegenspieler das Bein stehen lässt. In meiner Situation kann man das mal probieren, glaube ich. Wenn er das Bein stehen lässt, ist es Elfmeter. So ist es halt eine gelbe Karte für mich."

Anm.: Eh erst die zweite für den ehemaligen LASK-Stürmer in dieser Saison.

Jugendvereine von Husein Balic (bosnische Abstammung, seit 2018 eingebürgert, 1 ÖFB-Team-Länderspiel): SK Vorwärts Steyr (04/2006-07/2010), FAL 15-18, danach SK Vorwärts Steyr, SKN St. Pölten, LASK, seit 06.02.2023 ausgeliehen vom LASK an SCR Altach bis Saisonende.

Restprogamm SCR Altach: Vorarlberg-Derby vs. SC Austria Lustenau (Sa., 27. Mai, daheim), WSG Tirol (Fr., 2. Juni, auswärts).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (3) und Harald Dostal/www.sport-bilder.at