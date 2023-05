Aufsteiger SC Austria Lustenau, derzeit in der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga als Zweiter punktgleich mit Spitzenreiter WAC, vermeldet Personal-Infos um seine beiden Torhüter Domenik Schierl und Ammar Helac. Nachdem sich der Vertrag von Domenik Schierl durch den Klassenerhalt der Vorarlberger bereits automatisch verlängert hat, bleibt auch Ammar Helac der Austria in der nächsten Saison erhalten.

Dominik Schierl 7 Mal "zu Null" in dieser Saison

Domenik Schierl (Foto) war sowohl in der letztjährigen Aufstiegssaison als auch in der heurigen Bundesliga-Spielzeit ein sehr sicherer Rückhalt, der mit überragenden Leistungen zu den jüngsten Erfolgen der Austria beigetragen hat. In dieser Saison stand der 28-Jährige bis dato in 28 Ligaspielen auf dem Platz und hielt dabei seinen Kasten sieben Mal sauber. Seit seinem Wechsel im Sommer 2019 vom SC Wiener Neustadt ins Ländle bestritt Schierl in insgesamt 112 Pflichtspielen für Grün - Weiß , einige Male sogar als Kapitän.

Als Teil des Torwart - Trios mit Domenik Schierl und Simon Nesler-Täubl hat auch Ammar Helac großen Anteil an der starken Bundesliga-Saison der Grün-Weißen. An den letzten beiden Spieltagen gegen den Wolfsberger AC und die WSG Tirol durfte der großgewachsene Torwart zunächst sein Bundesliga-Debüt feiern und sein Können unter Beweis stellen. Neben den beiden Ligaspielen lief Helac auch im ÖFB-Cup-Spiel gegen den Wiener SC auf.

Der 24-Jährige kam im vergangenen Juli von der Wiener Austria nach Lustenau und unterschreibt einen neuen Vertrag zunächst bis Sommer 2024.

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir sind mehr als glücklich, dass wir auf wichtigen Position des Torhüters Konstanz behalten und auch in die nächste Bundesliga-Saison mit einem Torhüter-Duo gehen, welches aus unserer Sicht zu einem der besten Duos der Bundesliga gehört. Domenik hat in der letzten Spielzeit gezeigt, dass er einer der be sten Torhüter der Bundesliga ist, hatte einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg sowie dem Klassenerhalt der Austria und wird durch seine gesamte Art immer ein sehr hohes Ansehen im gesamten Verein genießen.

Ammar zeigt ebenfall s in jedem Training und Spiel, dass er sowohl torwartspezifisch als auch menschlich perfekt in diese Mannschaft passt und enorm wichtig für die Erreichung unserer Ziele ist. Das Vertrauen des Trainerteams, ihm die Einsätze in den letzten Spielen zu geben, spiegelt diese Überzeugung und Wertschätzung perfekt wider. Zudem haben wir mit Simon Nesler-Täubl ein weiteres riesiges Torwart-Talent im Kader. Er profitiert jeden Tag von Schierli und Ammar und ist auf einem richtig guten Weg in seiner Entwicklung."

Nachdem sich der Vertrag von Domenik #Schierl durch unseren Klassenerhalt bereits automatisch verlängert hat, bleibt auch Ammar #Helac der Austria in der nächsten Saison erhalten.



Alle Infos➡️ https://t.co/ojxMlq5c3P pic.twitter.com/oxfXUrzx7C — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) May 26, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL