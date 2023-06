Gleich 7 Spieler "auf einen Streich" werden den TSV Egger-Glas Hartberg mit der zu Ende gehenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga verlassen wie der Tabellenzehnte am späten Samstagnachmittag vermeldet. Demnach bedanken sich die Ost-Steirer bei folgenden Spielern, deren Verträge mit Saisonende 2022/2023 ausgelaufen sind: Torhüter DI Florian Faist, Christian Klem, Mario Sonnleitner, Marcel Schantl, Philipp Erhardt, Matija Horvat und Rene Kriwak.

Torhüter Florian Faist

Der 34-jährige Torhüter beendet seine aktive Karriere und war 9 Jahre beim TSV Hartberg, erlebte alles mit, vom Abstieg in die Regionalliga, dem Wiederaufstieg in die 2. Liga und dem Durchmarsch in die ADMIRAL Bundesliga, wo Florian Faist einen wesentlichen Anteil hatte. Zudem blickt er auch auf unvergessliche Momente im ÖFB-Cup (Viertelfinal-Sieg 2022 gegen Rapid) und 6 Einsätze in der Bundesliga zurück (darunter Spiele gegen den SK Sturm, LASK und WAC).

Beim letzten Heimspiel gegen die SV Ried am gestrigen Freitagabend wurde der „Baumeister“ aus der Region in der Schlussphase eingewechselt und durfte als Kapitän die letzten aktiven Minuten bei einem Heimsieg genießen! In Summe brachte es Florian Faist auf 47 Spiele für den TSV Hartberg.

Linksverteidiger Christian Klem

Der 32-jährige Grazer war seit Sommer 2019 in Hartberg und brachte es auf 97 Spiele für die Blau-Weißen. Insgesamt hält Klem bei 302 Bundesliga-Spielen. In 4 Jahren Hartberg erzielte der Linksverteidiger einen Treffer und steuerte 10 Assists bei.

Abwehr-Routinier Mario Sonnleitner

Der 36-jährige Innenverteidiger (Foto) spielte die letzten beiden Saisonen in Hartberg und gehört zu den Bundesliga-Routiniers, hat unfassbare 438 BL-Spiele in den Beinen (für TSV Hartberg, die meisten für SK Rapid, dazu SK Sturm Graz & GAK 1902). Sonnleiter absolvierte 47 Spiele für den TSV und erzielte 2 Treffer.

Defensiv-Allrounder Matija Horvat

Der 24-jährige Kroate (Foto) war seit Jänner 2021 Teil des TSV Hartberg. 72 Spiele bestritt der Defensivallrounder für die Ost-Steirer. Zudem brachte es Horvat auf 3 Tore und 2 Vorlagen.

Mittelstürmer Rene Kriwak

Der 24-jährige Mittelstürmer wurde in dieser Saison vom SK Rapid ausgeliehen. In den 24 Spielen für Hartberg erzielte der 1,98m Hüne 2 Treffer (beide im Oktober 2022) und lieferte 1 Assist.

Abwehrspieler Marcel Schantl

Der 22-Jährige aus Unterlungitz war seit Jugend-Jahren in Hartberg, absolvierte 12 Einsätze für die Profimannschaft, davon 8 in der Bundesliga. Schantl war wesentlicher Bestandteil für die erfolgreiche Entwicklung und den Meistertitel der TSV-Amateure.

Mittelfeldspieler Philipp Erhardt

Der 29-Jährige Mittelfeldspieler war die letzten 2 Jahre in Hartberg, absolvierte in der Vorsaison 23 Einsätze für die Bundesliga-Mannschaft der Blau-Weißen. Zuletzt war Erhardt Leistungsträger in der Amateurmannschaft und trug ebenfalls wesentlich zum Meistertitel und Aufstieg in die Landesliga bei.

Der TSV Egger Glas Hartberg sagt Danke!🙏🏻



Wir möchten uns an dieser Stelle von allen Spielern verabschieden, die uns mit Ende dieser Saison verlassen werden.



ℹ️: https://t.co/2YY6xVxYuX



Danke für euren Einsatz im TSV-Trikot und alles Gute für die Zukunft. 💙 pic.twitter.com/K0ZKgU9QFN — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) June 3, 2023

Fotocredit: RiPu und GEPA-ADMIRAL