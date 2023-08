Der SK Rapid Wien hat vor Schließung des Sommer-Transferfensters (Donnerstag, 31. August 2023, 24 Uhr) nochmal zugeschlagen und für seine Offensiv-Ateilung ein Talent aus einem eher exotischen Fußball-Land verpflichtet. Den 21-jährigen Thierry Gale vom georgischen Erstligisten FC Dila. Der Nationalteam-Spieler von Barbados unterschrieb bei den Hütteldorfern einen Kontrakt bis Sommer 2027. Die Verantwortlichen bei den Grün-Weißen hat u.a. auch der "Speed" des 1,68 Meter großen Flügelstürmers (Rechtsfuß) beeindruckt. Siehe auch Sommer-Transfers in der ADMIRAL Bundesliga.

Markus Katzer mit dem taufrischen SK Rapid-Neuzugang Thierry Gale

"Es ist der bis dato größte Transfer in meiner noch jungen Karriere"

Thierry Gale wurde in Bridgetown in Barbados, ein Inselstaat im Atlantik, der zu den kleinen Antillen gehört, am 1. Mai 2002 geboren. Der gelernte Flügelspieler wechselte im Sommer 2022 von Budapest Honvèd FC in die georgische höchste Spielklasse zum FC Dila.

Da in Georgien die Saison im Frühjahr beginnt und im Herbst/Winter endet, wird über den Sommer hinweg durchgespielt. In der laufenden Saison hält der dynamische Offensivmann so nach 25 gespielten Runden bei insgesamt 12 Toren sowie 5 Torvorlagen. Für sein Heimatland Barbados bestritt Thierry Gale bisher 9 Länderspiele, dabei gelangen ihm 2 Treffer.

Jugendvereine: Pinehill St. Leonard’s Boys' School, Pro Shottas United, Budapest Honvéd FC (2018-2020)

Thierry Gale: „Ich komme aus einem eher untypischen Fußballland und musste mir in der Vergangenheit immer alles sehr hart erarbeiten. Umso glücklicher bin ich darüber, dass meine gezeigten Leistungen auch den Vereinsverantwortlichen vom SK Rapid nicht verborgen geblieben sind. Rapid ist ein großer Verein, der eine internationale Bekanntheit hat und auch aufgrund seiner unglaublichen Anhängerschaft weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.

Es ist der bis dato größte Transfer in meiner noch jungen Karriere und ich werde vom ersten Tag an mein Bestes geben, um das Vertrauen, welches mir entgegengebracht wird, mit guten Leistungen zurückzuzahlen. Ich freue mich riesig auf den gesamten Verein, die Fans und speziell auf mein erstes Heimspiel.“

"Mit seiner enormen Geschwindigkeit und feinen Ballbehandlung ist er Bereicherung für Offensive"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Thierry spielt aktuell eine herausragende nationale als auch internationale Saison, das unterstreicht auch seine Statistik. Mit seiner enormen Geschwindigkeit und feinen Ballbehandlung ist er eine Bereicherung für unsere Offensive. Er ist ein Spielertyp, den wir auf diese Art und Weise nicht im Kader haben.

Darüber hinaus verfügt Thierry nicht nur über einen guten Torabschluss, sondern weiß auch seine Mitspieler in den entscheidenden Momenten sehr gut in Szene zu setzen. Wir sehen in ihm weitaus mehr Potenzial, als er bisher ausgeschöpft hat und wollen ihm dabei helfen, dass er bei Rapid sein sportliches Leistungsmaximum erreicht. Wir sind stolz, dass sich der Spieler für den SK Rapid entschieden hat, obwohl viele internationale Verein ihn verpflichten wollten.“

"Thierry Gale ist ein sehr interessanter Offensivspieler, der am Flügel einsetzbar ist"

Cheftrainer Zoran Barišić über den offensiven Neuzugang: „Thierry Gale ist ein sehr interessanter Offensivspieler, der am Flügel einsetzbar ist und viele Fähigkeiten mitbringt, die ihn auszeichnen. Wir haben ihn bei einigen Spielen beobachtet und ich freue mich, dass er sich für Rapid entschieden hat. Er ist ein feiner Fußballer und ich blicke der Zusammenarbeit mit viel Zuversicht entgegen.“

