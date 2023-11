Der 1:0-Triumph von Austria Klagenfurt in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga am gestrigen Sonntagnachmittag beim derzeit ergebniskriselnden SCR Altach war ein Pyrrhussieg für die Kärntner Violetten. Die heute vermelden, dass Simon Straudi bis zum Jahresende fehlen wird. Der 24-Jährige zog sich eine Verletzung im rechten Knöchel zu, wie die Waidmannsdorfer nach einer heutigen MRT-Untersuchung bestätigen. Weitere Angaben machten der Tabellenfünfte nicht.

Bereits vor zwei Wochen gegen SK Sturm Graz vorzeitig verletzungsbedingt raus

Der Italiener musste in der 19. Minute in der Cashpoint Arena bereits frühzeitig das Feld verletzungsbedingt verlassen. Ironie des Schicksals: Gleiches widerfuhr Simon Straudi bereits zwei Wochen zuvor im Heimspiel gegen den SK Sturm Graz, als die Nr. 17 der Klagenfurter nach 21 Minuten verletzungsbedingt ausfiel. Dank der länderspielbedingten Ligapause konnte der Außenspieler regenieren und rechtzeitig beim Gastspiel im Ländle wieder mitwirken.

Der Südtiroler, der im Sommer 2022 vom SV Werder Bremen zum Pacult-Team kam und in Klagenfurt noch bis Juni 2024 unter Vertrag steht, absolvierte in der laufenden Saison 17 Pflichtspiele für die Austria, davon 14 in der ADMIRAL Bundesliga und drei im ÖFB-Cup. Die kommenden beiden Spiele vor der Winterpause gegen den TSV Hartberg und Austria Wien wird der 1,76 Meter große Italiener nun laut Vereinsmitteilung definitiv verpassen.

Am Sonntag beim Erfolg über den SCR Altach hat sich Simon #Straudi eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen und fehlt den Violetten somit gegen Hartberg und Austria Wien. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag.



Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at