Am 13. September 2001 erblickte der heute 22-jährige Ransford Königsdörffer in Berlin das Licht der Welt, avancierte im Zuge seines Werdeganges bei Hertha BSC Berlin und Dynamo Dresden zu einem Aktivposten und streift sich seit Sommer 2022 das Trikot des nunmehrigen 2. Bundesliga-Traditionsteams Hamburger SV über. Der 1,82-Meter-Angreifer, der allen voran auf der Rechtsaußen-Position "heimisch" ist, soll im "Stall" der Roten Bullen Begehrlichkeiten geweckt haben und wird als möglicher "Einkauf" des ADMIRAL Bundesliga-Flaggschiffs FC Red Bull Salzburg gehandelt.

Hier noch im Trikot von Dynamo Dresden, könnte Ransford Königsdörffer schon bald zu einem Roten Bullen avancieren, wenn man den Wechselgerüchten Glauben schenkt.

Über Berlin und Dresden nach Hamburg - bald schon in die Mozartstadt?

15 Einsätze in der zweithöchsten deutschen Spielklasse stehen für den 22-Jährigen nach der Herbstsaison zu Buche, gelangen ihm in diesem Zeitraum zwei Torvorlagen. Nachdem sein Kontrakt in der Hansestadt Hamburg, beim "Dino", noch bis Juni 2026 Gültigkeit hat, würde eine Ablösesumme fällig werden, die der österreichische Serienmeister laut "africafoot.com" per Ausstiegsklausel bereit sei zu bezahlen. Sein Marktwert beläuft sich momentan auf rund 1,7 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.at).

Fotocredit: SID