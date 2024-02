Bewegender Sonntag beim SK Rapid. Nicht nur, dass die Hütteldorfer mit der Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinal-Partie gegen ADMIRAL 2. Ligist SKN St. Pölten (ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) ihren Pflichtspiel-Auftakt in 2024 haben, auch ansonsten passiert heute jede Menge. Zunächst die Schreckensnachricht über das Saisonaus von Thierry Gale. Worauf die Grün-Weißen reagierten: So ist laut Krone Youngster Isak Jansson aus der 2. Liga Spaniens kommend im Anmarsch. Ein schwedischer Stürmer! Apropos Stürmer! Top-Torjäger Guido Burgstaller wurde von den Fans zum Rapidler des Jahres 2023 gewählt.

Ja zu Jansson beim SK Rapid? Der schwedische Stürmer hier voller Tatendrang am 7. Jänner mit seinem Klub Cartagena FC gegen den FC Valencia in der Copa del Rey.

Leih-Deal bis Saisonende

Doch zunächst zu seinem möglichen, neuen Burgstaller-Sturmpartner: Isak Jansson. Der seit wenigen Tagen 22-jährige Schwede (geb.: 31.01.2002) steht beim FC Cartagena in der spanischen Segunda División unter Vertrag und erzielte in dieser Saison in 20 Pflichtspiel-Einsätzen (18 in LaLiga2, zwei in der Copa del Rey) ein Tor (plus ein Assist).

Der dreimalige U21-Nationalspieler von Schweden soll dem Vernehmen nach am Sonntag nach Wien-Hütteldorf reisen und einen Leih-Vertrag bis Saisonende finalisieren. Zudem solle der SK Rapid eine Kaufoption besitzen. Ein Winter-Wechsel in der ADMIRAL-Bundesliga ist noch bis zum kommenden Dienstag, den 6. Februar, möglich. Siehe auch Transfer-Übersicht.