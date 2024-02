Am 24. März 1989 wurde der 1,73 Meter große Stürmer Ronivaldo im brasilianischen Orós geboren... 34 Jahre später besitzt "Val Ceará", wie der wendige Offensivakteur in seiner Heimat auch genannt wird, ab kommenden Freitag auch die österreichische Staatsbürgerschaft, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" wissen. Aus dem Kollektiv des ADMIRAL Bundesliga-Aufsteigers FC Blau-Weiß Linz ist der umtriebige Rechtsfuß nicht mehr wegzudenken, traf unlängst auch zur Frühjahrseinkehr beim 1:1-Remis beim SCR Altach.

Schockt Ronivaldo RB Salzburg heuer gleich doppelt?

Im heurigen Saisonverlauf stand Ronivaldo Bernardo Sales - so der vollständige Name des Angreifers - bislang in wettbewerbsübergreifend 20 Pflichtspielen für die Stahlstädter auf dem grünen Rasen und sorgte dabei für satte 13 Scorerpunkte (acht Treffer und fünf Assists). Einen Namen machte sich der baldige Österreicher schon in der zweithöchsten Spielklasse, traf in 217 Einsätzen gewaltige 137 Mal ins Schwarze.

Am kommenden Samstag wartet für den Tabellenneunten gegen Liga-Krösus FC Red Bull Salzburg das erste Heimspiel in 2024 im Linzer Donaupark (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)... Erinnerungen werden wach ans Hinspiel in Wals-Siezenheim, als die Blau-Weißen eben dank Ronivaldo für einen Husarenstreich beim 1:0-Überraschungserfolg zu sorgen vermochten.

