Was für ein Krimi! Vor dem letzten Spieltag im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga sind die Fingernägel der Fußball-Fans akut in Gefahr. Vier Teams rittern in der 22. Runde um drei Plätze in der Meistergruppe. Der Überraschungs-Tabellenvierte Austria Klagefurt mischt munter mit und empfängt am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) im Wörthersee-Stadion den SK Rapid. Die Fans fiebern dem „Finale“ um die Top 6 entgegen, am Dienstag wurde im Vorverkauf die Marke von 5000 Tickets durchbrochen.

"Wenn die Atmosphäre passt, gibt uns das einen Zusatzschub"

Kapitän Thorsten Mahrer: „Das ist schon mal eine tolle Nachricht! Es ist in der Stadt auf jeden Fall zu spüren, dass ein besonderes Match ansteht. Darauf wird man überall angesprochen. Es ist bekannt, dass Rapid auch auswärts von vielen Fans begleitet wird. Deshalb sind wir froh, dass die Leute in Kärnten ebenso wie wir am Platz heiß auf das Spiel sind. Wenn die Atmosphäre passt, gibt uns das einen Zusatzschub."

Die Waidmannsdorfer haben die Qualifikation für das obere Playoff in den eigenen Füßen. Um es aus eigener Kraft zu schaffen, braucht das Team von Chefcoach Peter Pacult im Duell mit dem Rekordmeister zumindest einen Punkt. Doch auch im Falle einer Niederlage wäre der Sprung möglich: Dafür dürfte Austria Wien nicht gegen die WSG Tirol gewinnen oder der TSV Hartberg müsste gegen Sturm Graz verlieren.

"Hoffe, dass wir mit dieser Unterstützung den letzten Schritt ins Ziel gehen"

„Es bleibt dabei: Wir schauen nicht hin, was auf den anderen Plätzen passiert. Das können wir nicht beeinflussen. Mit Rapid kommt ein Gegner, der ebenfalls um die Fahrkarte für die Meistergruppe kämpft und uns alles abverlangen wird. Ich freue mich über das große Interesse der Anhänger und hoffe, dass wir mit dieser Unterstützung den letzten Schritt ins Ziel gehen. Dafür werden wir noch einmal alles raushauen“, versichert Peter Pacult.

Die Verantwortlichen der Violetten hoffen darauf, zum Abschluss des Grunddurchgangs den bisherigen Zuschauer-Saisonrekord brechen zu können. Dieser wurde gleich im ersten Heimspiel aufgestellt, als 7932 Besucher zum Kärntner Derby gegen den Wolfsberger AC (2:2) ins Wörthersee-Stadion kamen und für einen stimmungsvollen Rahmen gesorgt hatten.

Tickets für das „Finale“ um die Top 6 sind Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr in der Austria-Geschäftsstelle sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Die Tageskassen am Sonntag öffnen um 10 Uhr (Nord) und 14 Uhr (West und Süd). Eintrittskarten für den Gästesektor sind ausschließlich über den SK Rapid und an der Gästekassa zu erwerben.