Es obliegt dem LASK, die Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga zu eröffnen: Mit dem Schlager am Freitagabend (19.30, live wie gewohnt im LIGAPORTAL-Liveticker) beim SK Rapid starten die Athletiker in die verbleibenden zehn Runden des Finaldurchganges.

Mit 35 Punkten haben sich die Schwarz-Weißen eine ordentliche Ausgangsposition für die Meistergruppe verschafft. Zum dritten Mal rangieren die Linzer nach 22 Runden auf Platz drei, nun werden die Karten neu gemischt. Durch die Punkteteilung hat sich das Feld entsprechend zusammengeschoben, so trennt den LASK und den Sechsten Rapid vor dem Auftaktmatch nur ein Zähler.

Die Athletiker wollen alles daransetzen, das bisher noch nicht nach Wunsch verlaufene Frühjahr ad acta zu legen und im zweiten Saison-Gastspiel in Hütteldorf wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Die verbesserte Performance bei der knappen Niederlage zuletzt gegen Tabellenführer Salzburg verleiht ebenso Zuversicht, wie die starke Bilanz gegen die Topteams der Liga. 14 Zähler und damit die drittmeisten sammelten die Linzer in den direkten Duellen mit den Vertretern der Meistergruppe. Die Ausbeute aus den bisherigen Auftaktspielen des Finaldurchganges stellt sich ausgeglichen dar: Zwei Siegen über Tirol und den WAC stehen ein Remis gegen die Wiener Austria sowie zwei Niederlagen gegen Hartberg und Tirol gegenüber.

Drei Remis in Folge

Die vergangenen drei Begegnungen mit Rapid endeten jeweils mit einer Punkteteilung, zuletzt beim spannungsgeladenen 3:3 im Herbst, als gleich drei Treffer erst in der Nachspielzeit den Weg auf die Anzeigetafel fanden. Seit vier Duellen ist der LASK gegen die Hütteldorfer ungeschlagen, auswärts konnten die Schwarz-Weißen beim 2:1 im August 2019 letztmals drei Punkte entführen.

Neben den verletzten Spielern muss der LASK in Wien auch auf Branko Jovicic verzichten, der gegen Salzburg seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Sascha Horvath könnte sein 100. Pflichtspiel im Trikot der Athletiker absolvieren. Auf Seiten des Gegners fehlen Marco Grüll, Thorsten Schick und Guido Burgstaller aufgrund von Sperren.



Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Unser Ziel ist, mit einem Erfolgserlebnis in die Meistergruppe zu starten und aus Wien etwas mitzunehmen. Die Mannschaft hat zuletzt eine gute Reaktion gezeigt, nun wollen wir uns weiter steigern und in der entscheidenden Saisonphase unser Potenzial ausschöpfen. Rapid bringt viel Qualität mit und agiert sehr variabel, darauf müssen wir die passenden Antworten parat haben.“

Team-News:

Es fehlen: Jovicic (gesperrt), Zulj, Renner, Mustapha, Ljubic