Während der überwiegende Kader des ADMIRAL Bundesliga-Vorletzten WSG Tirol die länderspielbedingte BL-Pause nutzt, um die Kräfte zu bündeln und sich intensiv auf die restlichen neun Runden im Kampf um den Klassenerhalt in der Qualigruppe vorzubreiten, werden Cheftrainer Thomas Silberberger mit Aleksandar Buksa und Mahamadou Diarra zwei Akteur fehlen. Die beiden Nationalspieler sind mit ihrem jeweiligen U-Team von Polen und Mali unterwegs

Große Challenge für Buksa und Polens U-20-Team gegen England

Wenn das polnische U20-Nationalteam am heutigen Montag in Warka (POL) zum ersten Lehrgang im neuen Kalenderjahr zusammentrifft, wird mit dem 21-jährigen Stürmer Aleksander Buksa (Foto) abermals ein WSG Tirol-Akteur vertreten sein. Im Rahmen des zehntägigen Camps werden Buksa & Co. neben zahlreichen Trainingseinheiten auch zwei Testspiele bestreiten.

Bereits am Freitag (22. März | 17:45 Uhr) empfangen die Mannen von Teamchef Milosz Stepinski in der U20 Elite League die Alterskollegen aus England, ehe nur vier Tage später (Dienstag, 26. März | 18:00 Uhr) das Gastspiel bei Rumäniens U20-Auswahl ansteht.

Länderspiel-Premiere für Mahamadou Diarra

Eine Länderspiel-Premiere erlebt indes Mahamadou Diarra. Der Angreifer, der im vergangenen Sommer von Stade Malien zu Grün-Weiß wechselte, wurde erstmals in die U23-Nationalmannschaft Malis einberufen. Die 'Adler' aus Westafrika treffen am Freitag, den 22. März in einem internationalen Testspiel in Osaka (JPN) auf die japanische U23-Auswahl.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL