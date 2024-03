Länderspielzeit bedeutet beim FC Red Bull Salzburg auch gemeinhin viel Platz im Bullen-Stall, sind doch wieder mal allein zehn Akteure vom Serienmeister auf Reisen bzw. mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs. Was natürlich den Trainingsalltag vor dem mit Hochspannung erwarteten Gipfeltreffen zwischen dem Zweiten SK Sturm Graz und Spitzenreiter RBS in der nächsten ADMIRAL Bundesliga-Runde 24 (Ostersonntag, 31. März, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) für Cheftrainer Gerhard Struber erschwert.

Für Amar Dedić geht es mit Bosnien im Playoff gegen die Ukraine um ein EM-Ticket in Deutschland. Im Erfolgsfall trifft der 21-jährige, in Zell am See geborene Rechtsverteidiger der Roten Bullen, final auf den Sieger der Partie Israel vs. Island und somit eventuell auf seinen Klub-Mitspieler Oscar Gloukh.

Kommt es zum direkten Duell um EM-Ticket zwischen zwei Salzburger Spielern?

In den kommenden Tagen sind folgende Spieler des FC Red Bull Salzburg mit diversen Nationalteams unterwegs: