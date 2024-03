Der ADMIRAL Bundesligist-Tabellenelfte WSG Tirol und das Bezirkskrankenhaus Schwaz gehen auch künftig gemeinsame Wege. Im November 2019 wurde die sportliche Ehe erstmals zu Papier gebracht, in der vergangenen Woche wurde die Zusammenarbeit mit dem Team rund um Dr. Markus Reichkendler, Primar der Abteilung für Traumatologie und Orthopädie am BKH Schwaz, verlängert. Wesentlichen Anteil daran hatte auch Dr. Clemens Burgstaller, der neben seiner Tätigkeit als Oberarzt in Schwaz das Teamarzt-Duo der Wattener rund um Dr. Gregor Unterberger komplementiert.

V. l.: Stefan Köck (Manager Sport WSG Tirol) | Prim. Dr. Clemens Lottersberger | OA Dr. Alexander Rofner-Moretti | FA Dr. Lukas Pöhl | OÄ Dr. Edith Recheis | OA Dr. Clemens Burgstaller | MMag. Andreas Hoppichler (Geschäftsführer BKH Schwaz) | Univ.- Doz. Prim. Dr. Hannes Gänzer | Julian Heiss (Geschäftsführer Wirtschaft WSG Tirol) | Prim. Dr. Markus Reichkendler.

"Bezirkskrankenhaus Schwaz genießt in Tirol, aber auch über Grenzen hinaus zu Recht einen sehr guten Ruf"

Somit kann der Tiroler Bundesligist auch in Zukunft auf breit gefächerte Expertise bauen, die kürzlich bei der optimal verlaufenen Operation von Abwehrspieler Dominik Štumberger abermals eindrucksvoll untermauert wurde.



Stefan Köck (Manager Sport) über die Zusammenarbeit: "Das Bezirkskrankenhaus Schwaz genießt in Tirol, aber auch über die Grenzen hinaus zu Recht einen sehr guten Ruf. Wir sind seit Jahren sehr zufrieden und vor allem sehr dankbar für diese tolle Partnerschaft. Das überaus freundliche Personal als auch die hervorragenden Ärztinnen und Ärzte leisten einen wesentlichen Beitrag für die WSG Tirol und ich erlaube mir an dieser Stelle nochmals meinen großen Dank und meine Freude über diese Partnerschaft zum Ausdruck zu bringen. In diesem Sinne: #WirSiegenGemeinsam!"



Julian Heiss (Geschäftsführer Wirtschaft) bestätigt die Wichtigkeit der Partnerschaft: "Wir sind sehr froh und glücklich über die aufrechte Kooperation mit dem Bezirkskrankenhaus Schwaz. Diese ermöglicht uns für unsere Spieler bei einer Verletzung die schnellst- und bestmögliche Behandlung gewährleisten zu können. Somit können auch Ausfallzeiten reduziert werden, was uns im Endeffekt wieder bei der Erreichung unserer sportlichen Ziele weiterbringt. Wir bedanken uns bei OA Dr. Clemens Burgstaller, Prim. Dr. Markus Reichkendler und Geschäftsführer MMAg. Andreas Hoppichler für die tolle Unterstützung unserer WSG Tirol."

Fotocredit: WSG Tirol