Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Tochi Chukwuani bekannt. Der Mittelfeld-Akteur ist aktueller U21-Teamspieler Dänemarks (8 Einsätze) und wird im Sommer von Lyngby BK zum SK Sturm stoßen.

Chukwuani wurde von Nordsjaelland ausgebildet, 2022 wechselte er zu Lyngby, in der heurigen Saison absolvierte er 21 Spiele in der dänischen Superliga, in denen er drei Tore und zwei Assists verbuchen konnte. Insgesamt kann der 20-Jährige bereits auf die beeindruckende Erfahrung von 81 Spielen im dänischen Profifußball zurückgreifen. In Graz unterschreibt der Rechtsfuß einen langfristigen Vertrag bis 2028.



Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Tochi Chukwuani ist ein Spieler, den wir schon seit einiger Zeit im Blick haben. Er ist ein dynamischer und körperlich starker Spieler, der auch Qualitäten am Ball mit sich bringt. Er ist im Mittelfeld universell einsetzbar und mit acht Einsätzen für das dänische U21-Nationalteam auch international schon erprobt. Die Situation hat sich nun perfekt ergeben, einen Spieler mit enorm hohen Potenzial wie Tochi zu hervorragenden Konditionen zu bekommen – wir sind froh, dass wir diesen Transfer für den Sommer schon jetzt fixieren konnten und stolz, dass sich Tochi für den SK Sturm Graz entschieden hat. Mit seinen Spielen für die starke dänische U21 sowie als Stammspieler in der Superliga bringt Tochi schon Erfahrung mit, wird bei uns aber auch die Zeit bekommen, sich an unsere Art des Fußballs zu gewöhnen.“

Tochi Chukwuani sagt: „In der jüngeren Vergangenheit konnten ja einige junge Dänen beim SK Sturm auf sich aufmerksam machen, dementsprechend bin ich mir sicher, hier gut aufgehoben zu sein. Sturm hat sich in den letzten Jahren international einen guten Namen gemacht und ist bekannt dafür, junge Spieler zu fördern – ich bin froh, ab Sommer in Graz zu sein und bin überzeugt, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Ich will dem Team dabei helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen und kann es kaum erwarten, im Sommer nach Graz zu kommen!“

Foto: SK Sturm Graz