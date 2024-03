Der Beletage-Fünfte SK Austria Klagenfurt hat die Länderspiel-Pause in der ADMIRAL Bundesliga für einen Härtetest genutzt, um im Match-Rhythmus zu bleiben. Am Freitagnachmittag trennten sich die Violetten auswärts im Sportzentrum Weinzödl von ADMIRAL 2. Liga-Leader GAK 1902 in einer unterhaltsamen Partie mit einem 2:2-(0:1)-Remis. Vor 300 Zuschauern erzielten Sky Schwarz und Andy Irving die Treffer für das Team von Peter Pacult, für die Rotjacken waren Kevin-Prince Milla und Lenn Jastremski erfolgreich.

Solomon Bonnah (l.) und die zum dritten Mal im dritten Anlauf in der BL-Meistergruppe teilnehmende Klagenfurter Austria remisierten im Test-Galopp gegen den unangefochtenen Zweitliga-Leader GAK mit Benjamin Rosenberger.

Fünf Startelf-Adaptionen bei den Kärntnern

Im Vergleich zum Match sechs Tage zuvor beim Playoff-Start gegen Sturm Graz (0:4) veränderte der Trainer die Startelf auf fünf Positionen: Marco Knaller, Kosmas Gkezos, Ali Loune, Jannik Robatsch und Sinan Karweina rückten ins Team, Phillip Menzel und Christopher Wernitznig saßen auf der Ersatzbank, Simon Straudi, Max Besuschkow (beide verletzt) sowie Nicolas Binder (bei der ÖFB-U21) fehlten.

Vor Tormann Knaller bildeten Gkezos, Kapitän Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher die Abwehrkette. Im Mittelfeld erhielten Ali Loune, Jannik Robatsch und Christopher Cvetko den Vorzug, im Angriff begannen Solomon Bonnah, Karweina und Sky Schwarz.

Unterhaltsame erste Spielhälfte mit Pausenführung für Pacult-Protagonisten

Nach ausgeglichenem Beginn erspielten sich die Hausherren die erste Chance der Partie: Kevin-Prince Milla (13.) war mit dem Kopf zur Stelle und zwang Knaller zu einer starken Parade. Auf der anderen Seite brannte es sieben Minuten später. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Cvetko sprang Schwarz der Ball vor die Füße, der entschlossen aus kurzer Distanz abzog, aber an GAK-Keeper Christoph Nicht scheiterte.

In der Folgezeit übernahmen die Waidmanndorfer das Kommando. Nach Foul an Schumacher trat Karweina (31.) aus verheißungsvoller Position zum Freistoß an, brachte die Kugel jedoch nicht über die Mauer. Die nächste Möglichkeit bot sich Schwarz (36.), der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze erneut Nicht prüfte. Kurz darauf wäre der ehemalige Klagenfurter machtlos gewesen, doch eine Flanke von Loune (39.) klatschte auf den Querbalken.

Fünf Minuten vor der Pause spiegelten sich die Kraftverhältnisse am Platz auch endlich im Ergebnis wider: Nach Vorarbeit von Karweina zögerte Schwarz nicht lange und brachte im dritten Anlauf den Ball im Kasten der Hausherren zur überfälligen Führung unter. Mit dem knappen Vorsprung für die Austria ging es in die Kabinen.

Der Sonne entgegen... Trotz klarer 0:4-Niederlage gegen den SK Sturm Graz zum Start in die Meistergruppe ist die Stimmung in der Lindwurmstadt beim Team von Peter Pacult alles andere als gedämpft - immerhin steht man wieder in den Top sechs... Diesmal will man "nicht wieder Sechster" werden, wie jeweils in den beiden vergangenen Jahren.

GAK gelingt Turnaround, ehe Elfmeter Remis besiegelt

Mit Beginn des zweiten Durchgangs nahm Pacult gleich fünf Wechsel vor. Verteidiger Nikola Djoric, die Mittelfeldspieler Wernitznig und Andy Irving sowie die Angreifer Sebastian Soto und Jonas Arweiler kamen ins Spiel, Mahrer, Wimmer, Schumacher, Cvetko und Karweina hatten Feierabend. Zudem änderte der Trainer das System: 3-5-2 statt 4-3-3.

Die zweite Hälfte begann für die Violetten denkbar unglücklich, denn nach nur 15 Sekunden gelang Lenn Jastremski der Ausgleich für den souveränen Spitzenreiter der 2. Liga. Plötzlich waren die Rotjacken, die auf den Klagenfurter Aufstiegs-Kapitän Markus Rusek verzichten mussten, am Drücker. Sie gewannen die Mehrzahl der Zweikämpfe, erspielten sich ein Übergewicht und wurden belohnt: Milla (81.) traf für den GAK. In letzter Minute schlugen die Violetten zurück: Nach Foul an Bonnah traf Irving vom Elfmeter-Punkt.

Nach dem Abpfiff machte sich der Austria-Tross direkt auf den Rückweg in die Kärntner Landeshauptstadt. Mit Beginn der kommenden Woche richten die Violetten ihren Fokus dann auf die bevorstehende Aufgabe in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Am 31. März (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) steht das Gastspiel beim LASK am Programm. Im Wörthersee-Stadion geht's am 7. April (14.30 Uhr) gegen den TSV Hartberg weiter. Zu den Tickets geht's HIER!

Testspiel, 22. März 2024, 14:30 Uhr

GAK 1902 2:2 (0:1) SK Austria Klagenfurt

Sportzentrum Weinzödl, 300 Zuschauer

Torfolge: 0:1 Schwarz (41.), 1:1 Jastremski (46.), 2:1 Milla (82.), 2:2 Irving (90.+1).

Ein freundschaftliches Remis in einem guten Test 💪🏻 #GAKSKA #grazerak pic.twitter.com/eCrYWUuKGb — GAK 1902 (@grazerak) March 22, 2024

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt und GEPA-ADMIRAL