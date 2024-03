Vor dem Match des Tabellenvorletzten WSG Tirol um Big-Points bei Schlusslicht SC Austria Lustenau in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 (Samstag, 30. März, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) kehren zwei Spieler der Wattener nach überzeugenden Auftritten auf internationaler Bühne zurück ins "Heilige Land": Mahamadou Diarra & Aleksander Buksa. Das Angriffsduo sammelte Selbstvertrauen und...Kilometer!

Mahamadou Diarra erster afrikanischer U-Nationalspieler der WSG Tirol

Ein geschichtsträchtiger Tag für Mahamadou Diarra (Foto) und die WSG Tirol ereignete sich am vergangenen Freitag im rund 9300 Kilometer entfernten Osaka (JPN). Der pfeilschnelle Malier, der in der Saison 2023/24 bereits 14 Einsätze (2 Tore | 1 Assist) in der ADMIRAL Bundesliga zu Buche stehen hat, feierte beim 3:1-Testspielsieg der malischen U23-Nationalmannschaft gegen die U23-Auswahl Japans sein Länderspieldebüt.

Der 20-Jährige wurde im Laufe des zweiten Spielabschnitts eingewechselt und ist somit der erste aktive afrikanische U-Nationalspieler in der Geschichte des Tiroler Bundesligisten.

Aleksander Buksa mit Torerfolg gegen Rumänien

Auch CFC Genua-Leihgabe Aleksander Buksa mutierte in der ersten Länderspielpause des neuen Kalenderjahres auf und neben dem Feld zum "Kilometerfresser". Im Testspiel-Doppel der polnischen U20-Nationalmannschaft gegen England (1:5-Niederlage in Bialystok) sowie Rumänien (1:1-Unentschieden in Targoviste) stand der Linksfuß jeweils über die volle Distanz am Feld.

Darüber hinaus erzielte der 21-jährige Mittelstürmer den 1:0-Führungstreffer gegen die Alterskollegen aus Rumänien.

